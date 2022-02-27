Русские без "шенгена": Захарова объяснила, против кого на самом деле санкции

Мария Захарова заявила об отсутствии информации о запрете выдачи гражданам нашей страны шенгенских виз. "Я знаю, что они пересматривают соглашение об облегчённом визовом режиме, он касается дипломатов, официальных лиц", - уточнила дипломат.

Официального подтверждения, что граждане России не смогут получать шенгенские визы, нет. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".

Речь идёт о санкциях, которыми Европа угрожает России за военную операцию на Украине. По этому поводу много разрозненной и неподтверждённой информации. Захарова прояснила ситуацию.

На данный момент у меня нет таких данных. Я знаю, что они пересматривают соглашение об облегчённом визовом режиме, он касается дипломатов, официальных лиц,

- сообщила официальный представитель МИД России.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые санкции Евросоюза предполагают отмену "привилегированного" въезда на территорию ЕС. Она уточнила, что речь идёт о дипломатах и бизнесменах из России.