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Русские без "шенгена": Захарова объяснила, против кого на самом деле санкции
27 февраля 2022, 01:55 • 190 • Политика
Мария Захарова заявила об отсутствии информации о запрете выдачи гражданам нашей страны шенгенских виз. "Я знаю, что они пересматривают соглашение об облегчённом визовом режиме, он касается дипломатов, официальных лиц", - уточнила дипломат.
Официального подтверждения, что граждане России не смогут получать шенгенские визы, нет. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".
Речь идёт о санкциях, которыми Европа угрожает России за военную операцию на Украине. По этому поводу много разрозненной и неподтверждённой информации. Захарова прояснила ситуацию.
- сообщила официальный представитель МИД России.
Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые санкции Евросоюза предполагают отмену "привилегированного" въезда на территорию ЕС. Она уточнила, что речь идёт о дипломатах и бизнесменах из России.
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