Русские байкеры спасают США от мародёров. Патруль "Братва" показал военкор

Военного корреспондента Олега Блохина восхитила смелость российских байкеров. В одном из районов Нью-Йорка представители русского байкерского клуба "Братва" выехали на улицы, чтобы защитить местных от преступлений и погромов, которые устраивают борцы за убитого Флойда.

Напомним, что продолжающиеся уже не первый день в американских городах протесты привели не только к разорению некоторых магазинов и лавочек, но и ужесточению полицейских мер. Так, в ряде городов был введён комендантский час.

Впрочем, порой вандалов даже осознание ответственности за нарушение не останавливает. Царьград ранее рассказывал, как "борцы" за права афроамериканцев доской избили владелицу небольшого магазина. Поводом для агрессии стало лишь то, что она возмутилась действиями вандалов.

В обиду мародёрам не дали себя владельцы ресторана Pushkin в Сан-Диего. Хозяин заведения собрал друзей, чтобы защитить своё заведение от разграбления мародёрами, и ему это удалось.

Русские пришли на помощь и нью-йоркцам. Олег Блохин, военкор, на странице в Telegram разместил фотосвидетельства, как русские байкеры патрулируют улицы одного из районов Нью-Йорка, где промышляют вандалы.

Скриншот Telegram/ Oleg Blokhin

Пока местная полиция встаёт перед беснующейся толпой на колени, "наши парни остаются людьми", уважительно отозвался он. В Сети также с восторгом отозвались на патруль русских байкеров под названием "Братва".

Комментаторы восхитились поступком русских байкеров, а также поблагодарили за данные действия. Пользователи не скупились на комплименты, называя русских байкеров настоящими героями, сила духа которых вызывает уважение.