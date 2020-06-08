Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Гиперзвуковой выстрел: с какой целью в России создаётся новая сверхдальнобойная ...
Монтян: «Я на собственной шкуре ощутила, что конец Украины близок»
Украинские дипломаты угрожают вторжением в Россию и победой в войне
"Американская ракета сожжёт даже выключенный радар С-400": В США празд...
Главная / В мире

Русские байкеры спасают США от мародёров. Патруль "Братва" показал военкор

08 июня 2020, 17:00  •  155 • В мире
Военный корреспондент Олег Блохин опубликовал фото русских байкеров, которые в одном из районов Нью-Йорка организованно выступили против мародёров. В эти непростые для США дни, когда многие города охвачены протестами из-за смерти Флойда, русские байкеры создали специальный патруль "Братва", который ездит по улицам и следит за правопорядком.
Военного корреспондента Олега Блохина восхитила смелость российских байкеров. В одном из районов Нью-Йорка представители русского байкерского клуба "Братва" выехали на улицы, чтобы защитить местных от преступлений и погромов, которые устраивают борцы за убитого Флойда.
Напомним, что продолжающиеся уже не первый день в американских городах протесты привели не только к разорению некоторых магазинов и лавочек, но и ужесточению полицейских мер. Так, в ряде городов был введён комендантский час.
Впрочем, порой вандалов даже осознание ответственности за нарушение не останавливает. Царьград ранее рассказывал, как "борцы" за права афроамериканцев доской избили владелицу небольшого магазина. Поводом для агрессии стало лишь то, что она возмутилась действиями вандалов.
В обиду мародёрам не дали себя владельцы ресторана Pushkin в Сан-Диего. Хозяин заведения собрал друзей, чтобы защитить своё заведение от разграбления мародёрами, и ему это удалось.
Русские пришли на помощь и нью-йоркцам. Олег Блохин, военкор, на странице в Telegram разместил фотосвидетельства, как русские байкеры патрулируют улицы одного из районов Нью-Йорка, где промышляют вандалы.
Скриншот Telegram/ Oleg Blokhin
Пока местная полиция встаёт перед беснующейся толпой на колени, "наши парни остаются людьми", уважительно отозвался он. В Сети также с восторгом отозвались на патруль русских байкеров под названием "Братва".
Комментаторы восхитились поступком русских байкеров, а также поблагодарили за данные действия. Пользователи не скупились на комплименты, называя русских байкеров настоящими героями, сила духа которых вызывает уважение.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



155
Источник
Похожие новости
08 июня 2020, 07:00
"Не беси…": Чёрный по-русски объяснил бунт в США. Видео расходится огромными тиражами
08 июня 2020, 11:00
Документы "русских наёмников из ЧВК Вагнера" вызвали вопросы и насмешки
08 июня 2020, 05:00
Полёты в 15 стран: Названа дата, когда могут возобновить авиасообщение с заграницей в России
08 июня 2020, 00:55
«Толчок к сплочению»: как пандемия коронавируса и протесты в США могут повлиять на предвыборные шансы Трампа
08 июня 2020, 13:00
Племянница Скрипаля об отъезде "отравленных" в Новую Зеландию: "Невозможно"
08 июня 2020, 17:00
Русский врач в США о главной загадке COVID-19: "Непостижимым образом исчез"
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 июня 2020, 07:00
"Не беси…": Чёрный по-русски объяснил бунт в США. Видео расходится огромным...
08 июня 2020, 07:55
Оружие для «Ратника»: как АК-12 приходит на смену своему предшественнику в российской...
08 июня 2020, 13:00
Полторы сотни танков с «зелёными человечками» у линии разграничения ждут команды атак...
08 июня 2020, 03:00
"Сакральная жертва" по вызову: На кого работает Платошкин?
08 июня 2020, 00:00
"Будет такой скандал! Ни одна спецслужба не отмоется": Мирзаян о чипах и ва...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 июня 2020, 01:55
Россия предупредила - Праге аукнется "рициновый скандал"
01 июня 2020, 17:55
Переполох в Киеве: Россия создает новый полигон рядом с границей Украины
04 июня 2020, 09:55
Послу России в США хватило трёх букв, чтобы защитить "Северный поток - 2"
03 июня 2020, 05:55
Беспорядки - только внешний слой: Американист рассказал, что происходит в США "за кулисами"
02 июня 2020, 14:55
Сирия 2.0: Турция снова обманула Россию и начала войну
04 июня 2020, 04:55
Если б мне сказали, что я еще раз туда попаду, я бы застрелился, не раздумывая, лучше смерть
02 июня 2020, 02:55
"Украина-гуляй-поле": Кедми объяснил, почему никто не поможет Киеву
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.