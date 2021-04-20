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Русские асы устроили американцам "чёрный четверг": 20 минут боя и недельный траур

20 апреля 2021, 12:55  •  273 • Политика
Автор Царьграда вспоминает о 12 апреля 1951 года, когда миф о непобедимости Америки был окончательно развеян. В тот день русские асы на МиГах устроили американцам "чёрный четверг". После боя, который длился всего 20 минут, ВВС США вынуждены были объявить недельный траур.
Во время войны между севером и югом Кореи в 50-х годах ВВС США активно участвовали в этом конфликте. В планы американцев входило разбомбить город Сингисю, где располагался стратегически важный мост через реку Ялуцзян. Туда направили 48 стратегических бомбардировщиков B-29 Superfortress в сопровождении более 120 истребителей.
Но американцы не ожидали отпора со стороны советских ВВС — дело в том, что неофициально СССР и КНР тоже участвовали в корейской войне. В обстановке строжайшей секретности на китайско-корейскую границу прибыли и несколько десятков новейших на тот момент истребителей МиГ-15. Всем русским лётчикам полагалось сменить форму и опознавательные знаки на корейские и китайские, дабы не рассекретить себя.
В распоряжении ВВС США в Корее были десятки тяжёлых бомбардировщиков B-29 Superfortress, известных также, как "суперкрепость", и сотни истребителей F-80 Shooting Star и F-84. Однако уже после первых встреч в небе с советскими асами, ещё недавно крушившими люфтваффе, командование США поняло, что русские лётчики сильно превосходят и самих американских пилотов, и их самолёты, пишет автор Царьграда.
И вот 12 апреля 1951 года произошло событие, которое окончательно сокрушило миф о непобедимости авиации Соединённых Штатов.
Согласно официальной версии, по тревоге в воздух было поднято 36 истребителей МиГ-15. Лётчики-добровольцы с ходу вступили в схватку и застали американцев врасплох. Поначалу пилоты ВВС США вообще не понимали, кто и откуда ведёт по ним огонь – МиГи стремительно заходили сверху и в упор расстреливали "крепости". Другая группа русских самолётов отвлекала боем группу сопровождения бомбардировщиков, чтобы оттеснить их от "крепостей".
Бой длился всего 20 минут. За это время американцы потеряли 10-12 бомбардировщиков и пять истребителей. Ещё 13 самолётов получили серьёзные повреждения и не дотянули до аэродромов. Лётчикам США приходилось выпрыгивать из подбитых самолётов с парашютами. По некоторым оценкам, в плен попали более сотни военных. На базу же вернулись лишь 23 воздушных судна. Русские асы потерь не понесли, а мост остался целым.
Уровень шока американцев можно лишь предполагать, пишет автор: ВВС США объявили недельный траур, а налёты В-29 на север прекратились на 3 месяца.

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