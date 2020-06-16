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Русские асы показали пилотам ВВС США: "Перешёл красную черту, должен улепётывать восвояси"

16 июня 2020, 22:00  •  192 • В мире
Военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с Царьградом прокомментировал инцидент с русскими пилотами и ВВС США, отметив, что наши асы показали американцам. По мнению Леонкова, Вашингтону нужно дать понять: если их военные переходят красную черту, то должны "улепётывать восвояси".
В разговоре с Царьградом военный эксперт Алексей Леонков напомнил, что президент России Владимир Путин принял документ, касающийся национальной повестки в области вооружений, в том числе ядерных, в котором чётко обозначил, что Россия для себя считает военной угрозой.
"В перечне различных средств перечислялись, скажем так, носители высокоточного ядерного оружия, к которым относятся, например, бомбардировщики Б-52, а также системы, которые могут давать целеуказания этим системам оружия. К ним относятся самолёты-разведчики и беспилотники. Поэтому проведение военных учений с участием этих комплексов мы рассматриваем как военную угрозу. Для того чтобы она не переросла в угрозу агрессией, мы делали соответствующие выводы и телодвижения. Мы посылаем самолёты-перехватчики, которые не дают слишком к нашим границам приближаться и делать какие-нибудь движения, которые можно расценить как предпосылку к акту агрессии", - подчеркнул Леонков.
С одной стороны, добавляет эксперт, чужие самолёты проще было бы взять на сопровождение с помощью систем противовоздушной обороны, но поскольку самолёты-разведчики в паре со стратегическими бомбардировщиками снимают эту информацию - о применении систем ПВО, то есть получают данные о работе российских комплексов, используется другой способ.
"Для того чтобы им ничего не досталось, нам проще послать самолёты, которые на всякий случай вооружены ракетами класса воздух-воздух. На всякий пожарный. Но эти самолёты чётко демонстрируют, например пилотам этого стратега или пилотам самолёта-разведчика, что они вооружены, что он перешёл красную черту и должен улепётывать восвояси. Таких картин было много. Последний инцидент - это не процесс перехвата, это был процесс сопровождения. Перехват - когда мы принуждаем", - пояснил Леонков.
Он напомнил об опасном прецеденте, когда один из самолётов в Эстонии - испанский Ф-16 - вылетел на учения, а у него сорвалась ракета и улетела в неизвестном направлении.
"Мы-то видели, куда она улетела, они этого не видели. Теперь представьте: у них недавно у бомбардировщика оторвалась гиперзвуковая ракета. Было такое. Потом у них что-то ещё отвалится. Не дай бог, полетит в нашу сторону. Поэтому таких ребят, у которых какие-то неудачи в воздухе происходят, - мы их сопровождаем, чтобы потом им больно не было. Чтобы их ошибки не превратились в казус для третьей мировой войны. Мы же вежливые люди: мы их вежливо сопроводили, посмотрели, всё ли они правильно сделали, как они манёвры сделали, помахали им ручкой. Мы правильно поступаем, вежливо, корректно. Если они начинают забывать нормальный язык - есть международный язык общения, когда наш пилот, например, обращается на их родном языке: "Ребята, покиньте зону". Если не понимают, то наш самолёт показывает весь арсенал, который у него, как говорится, под крыльями находится. Он показал - это как предупредительный выстрел в воздух: "Ребята, ещё немножко, и начну стрелять". И они очень хорошо это понимают", - подчеркнул Леонков.

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