Русские асы на МиГ-31 заставили американских военных "разинуть рты" - Sohu

Аналитики Sohu рассказали об инциденте рядом с Аляской, где русские асы на МиГ-31 заставили американских военных "разинуть рты" от удивления.

Китайские аналитики на страницах Sohu рассказывают о необычном манёвре русских пилотов рядом с Аляской. По версии автора материала, русские проверяют боевую готовность своих американских оппонентов, заходя к соседям через "задний двор".

"ПолитРоссия" делится переводом материала, рассказывая, какой шаг ВКС России произвёл неизгладимое впечатление на американских военных. Начинался инцидент как обычная совершенно рядовая вылазка русских пилотов, однако в конечном счёте всё пошло по нетипичному сценарию:

Американские военные "разинули рты" после того, как истребитель России на сверхзвуковой скорости ворвался в опознавательную зону ПВО США, - говорится в аналитической справке.

Навстречу нашей авиации направили F-22. Следовало догнать русских пилотов и сопроводить, пока те не вернутся на свою базу. Однако перехватчик МиГ-31 включил форсаж и рванул к опознавательной зоне. Там наш самолёт, если верить Sohu, находился в течение часа. И помешать ему никто не смог.

Следует отметить, что представители России и США подобный инцидент не комментировали. И объяснения друг у друга не требовали.