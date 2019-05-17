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Русские - все "плохиши": Отказавший Голливуду Пускепалис раскрыл, что его возмутило больше всего
17 мая 2019, 14:39 • 99 • Политика
Российский актёр и режиссёр Сергей Пускепалис в беседе с Царьградом раскрыл причину того, почему отказывается сниматься в Голливуде, и объяснил, что его возмутило больше всего на Западе. По его словам, западный синематограф формирует образ, где русские - все "плохиши": "Все сценарии, которые мне приходят из-за рубежа, это где мы все такие нехорошие".
Известный российский актёр и режиссёр Сергей Пускепалис признался, почему не снимается в Голливуде, хотя сценариев ему и его коллегам присылается немало. В беседе с Царьградом он раскрыл то, что возмутило его в западном кинематографе больше всего. Как оказалось, его отказ Голливуду связан с отношением к имиджу русского человека.
"Я не отказываюсь сниматься на Западе, я отказываюсь сниматься в тех фильмах, в которых сейчас в огромном количестве предлагают сниматься русским актерам, - пояснил артист. - В которых действительно лицо, имидж русского человека несколько искажен".
На уточняющий вопрос он ответил, что хороших фильмов сейчас и не предлагают почему-то.
"К сожалению, такая вот тенденция существует. И, естественно, я страшно в этом смысле разочарован в своих коллегах, - поясняет Пускепалис. - Почему они нас видят в таком виде? И говорят: "Ничего, ничего, это же искусство". Но я не вижу в этом никакого искусства. Я вижу в этом такое желание создать такой имидж".
Актёр отмечает, что сейчас это уже становится тенденцией на Западе.
"Тенденция такая - всё, что предлагают нам оттуда, то есть в 100-процентной пропорции".
Из русского человека в западном кино, по мнению актёра, стараются сделать "плохиша".
"Все сценарии, которые мне приходят из-за рубежа, это где мы все такие нехорошие"
К слову, актёр подчеркнул, что он в принципе не стал бы сниматься в плохом фильме не только в Голливуде, но и в России. Если сценарий плох - согласия на участие в проекте не даст.
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