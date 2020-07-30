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Русские - угроза, но это лишь "половинка войны": План США изменится к 2022 году
30 июля 2020, 22:05 • 47 • Политика
В Пентагоне открыто заявили, что не хотят мира в Европе. "У США есть концепция полуторной войны. Она говорит о том, что Америка должна сдерживать Россию и ряд стран на Востоке и в Европе. Это половина войны. А целая война - это Индо-Тихоокеанский регион, где у них главный противник - Китай", - рассказал о стратегии США на 2022 год Александр Лосев.
Глава Пентагона Марк Эспер в ходе пресс-конференции выразил уверенность, что Германия обязана наращивать военный потенциал, а страны Североатлантического альянса - прикладывать все силы, чтобы "избегать мира в Европе". Слова главы Минобороны США прокомментировал для Царьграда член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.
Он отметил, что в стратегии национальной безопасности США, в стратегии национальной обороны Россия объявлена врагом. Россия и Китай. Более того, у США есть концепция полуторной войны. Она говорит о том, что Америка должна сдерживать Россию и ряд стран на Востоке и в Европе. Это половина войны. А целая война - это Индо-Тихоокеанский регион, где у них главный противник - Китай. Вместе получается полторы войны.
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