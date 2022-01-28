Русские - настоящие миротворцы! Доказано Gallup

Каждый третий среди опрошенных Gallup жителей Земли (29%) считает, что внешняя политика России способствует стабилизации ситуации в мире. При этом есть страны, где количество считающих русских настоящими миротворцами вдвое, а то и втрое больше.

Глобальный опрос был проведён Международной ассоциацией Gallup International и исследовательским холдингом "Ромир". Судя по результатам опроса, каждый третий респондент на Земле (29%) уверен, что внешняя политика России способствует стабилизации ситуации в мире.

Но в некоторых странах уровень доверия к русским как к настоящим миротворцам даже в два, а то и в три раза выше. Например, в Албании 86% опрошенных позитивно оценивают влияние внешней политики нашей страны на геополитическую ситуацию. Во Вьетнаме - чуть меньше (76%). Даже в Казахстане, где в последнее время проявляется русофобская тенденция, 62% опрошенных высоко оценивают миротворческое влияние России. В Сербии таковых на два процента больше, чем в Казахстане (64%).

А вот русские скромничают в оценках самих себя. Позитивное влияние отметили только 44% участников опроса.

Такие результаты опроса приводит РИА Новости.