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Русские - имперский народ. Как Россия стала самым великим государством

06 ноября 2021, 03:55  •  67 • Политика
Царьград продолжает делиться репликами, звучавшими в ходе встречи учредителя "Первого русского" Константина Малофеева с академистами. Сегодня остановимся на очень важной части беседы - понимании русских как имперского народа.
Встреча с академистами Общества "Царьград" - ещё один наш масштабный проект. Дискуссию Константин Малофеев ведёт со студентами из разных точек России, отвечая на вопросы каждого. Итогом становится выпуск передачи "Империя".
Темы поднимаются самые разные. В том числе философские. "Русский" - это существительное или прилагательное?" - таким был вопрос академистов в ходе первой встречи.
"И то и другое", - ответил Константин Малофеев.
Русским может быть человек, который любит Россию, говорит на русском языке и живёт в России. А может ли быть русским человек, который русский по крови, но не любящий Россию, клевещущий на неё, стремящийся её покинуть? Ответ очевиден. Это всё, что нужно знать о национализме, подчеркнул учредитель "Первого русского":
Русские никогда бы не стали имперским народом, если бы мы, как малые народы, цеплялись за кровь. В каждом из вас, безусловно, намешано много кровей. Так уж мы образовались как народ. Но поэтому мы и создали это самое великое государство в мире. Если бы мы, как малые народы, оберегали свою "генетическую чистоту", то и остались бы малым народом. Вот именно потому, что многие ручьи сливаются в русском море, именно от этой нашей психологии мы говорим: "русский чеченец", "русский татарин", "русский армянин". "Русским грузином" Сталин себя называл... Вот от этого мы и есть государствообразующий имперский народ. Настоящий русский - это тот, кто любит Россию, и тот, кто относится к России как к своей главной национальной идее. К государству, а не к крови.
Напомним, полная версия доступна по ссылке в расширенной публикации. Кроме того, вы можете увидеть видеоверсию программы "Империя" в плеере чуть ниже.

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