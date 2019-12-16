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Русские - имперская нация, мы видим Россию и Украину едиными к 2050 году - Константин Малофеев
16 декабря 2019, 20:54 • 78 • Политика
Замглавы ВРНС Константин Малофеев уверен: своё место в глобальной Стратегии "Русская мечта - 2050" займёт и Украина. Малофеев говорит однозначно: русские - имперская нация, мы видим Россию и Украину едиными к 2050 году.
Заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев презентовал сегодня Стратегию развития России "Русская мечта - 2050".
Стратегия - глобальная идея, необходимая всем русским людям. Но никакая Русская мечта невозможна без семьи, напомнил Константин Малофеев. Потому первым воплощаемым сегодня этапом и стало народосбережение русских людей. Идеи ВРНС в этой части уже поддержали в Госдуме и администрации президента России, сообщил замглавы ВРНС.
Подобные Стратегии есть в разных странах мира. Россия начинает свою работу над "Русской мечтой - 2050", потому что альтернативные варианты, в том числе известные либеральные идеи, не нашли понимания в обществе. И сегодня ВРНС принимает предложения, которые могут быть включены в "Русскую мечту - 2050" по разным каналам. Подробнее об этой части работы можно почитать здесь.
Отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции, Константин Малофеев говорил в том числе о роли Украины в глобальном Русском мире. Замглавы ВРНС уверен: тут не может быть разночтений.
"Мы - имперская нация", и Украина должна вернуться в Россию
В эфире программы "Время покажет" Константин Малофеев уже говорил, что с точки зрения права и исторической справедливости истинными сепаратистами являются украинские националисты, а не жители Донбасса. "Вот этот паренёк, Скоропадский, - это он сепаратист, а вовсе не жители Донецка и Луганска", - подчеркнул замглавы ВРНС.
Кроме того, Малофеев прокомментировал цитату президента Украины Владимира Зеленского о том, "как изменится жизнь человека, когда Киев вернёт контроль над Крымом".
Малофеев напомнил, что русские - "имперская нация, нация большинства".
"И пусть тогда вот этот Скоропадский, если он никого не убил, спокойно ездит работать на заправке под Костромой. Все будут работать так же прекрасно, как и жили в большой стране", - уверен замглавы ВРНС.
Прокомментировал Малофеев и вопрос ведущего о том, какая судьба ожидает Владимира Зеленского в случае возрождения единого государства.
"Зеленский - прекрасный комик. "Квартал-95" собирает огромные просмотры, поэтому ему, конечно, найдётся место в любой России будущего", - заключил Малофеев под аплодисменты аудитории.
Киев надеется построить стену на границе с Донбассом
Комментируя известную идею помощника главы Украины по международной политике Андрея Ермака о необходимости построить в Донбассе стену, Малофеев предсказал, что такой сценарий в конечном итоге приведёт к тому, что в Россию попросятся ДНР и ЛНР, а вслед за ними и Запорожье и другие области Украины. В итоге стену придётся постоянно перестраивать, добавил он.
"Это у них просто был план переговоров, и Ермак выдал больше, чем нужно. А Зеленский говорит то, что нужно. Он просто рассказывает, что он учил матчасть. Я, мол, читал Минские соглашения. И он им зачитывает выборочные места из переписки с друзьями, то есть Минские соглашения. А Ермак нам выдал про стену. И что я хочу сказать от жителей Донбасса. Мы согласны", - прокомментировал заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев.
Он объяснил свою позицию. По словам Малофеева, в случае возведения стены до 90% жителей Донбасса смогут проголосовать, как и Крым, за воссоединение с Россией.
"После чего Донбасс также вернётся в родную гавань, и на этом страдания народа региона закончатся. Останется только один вопрос: а зачем нам эта внутренняя стенка, когда в Россию попросятся Запорожская, Херсонская, Одесская, Днепропетровская, Харьковская и иные области Украины? Что же, мы будем всё время строить, что ли? Поэтому на самом деле это, безусловно, предложение по стене - это план сдачи с их стороны, капитуляции, и я бы не стал рассматривать, что он для нас плох", - пояснил Малофеев.
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