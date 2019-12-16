Русские - имперская нация, мы видим Россию и Украину едиными к 2050 году - Константин Малофеев

Заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев презентовал сегодня Стратегию развития России "Русская мечта - 2050".

Стратегия - глобальная идея, необходимая всем русским людям. Но никакая Русская мечта невозможна без семьи, напомнил Константин Малофеев. Потому первым воплощаемым сегодня этапом и стало народосбережение русских людей. Идеи ВРНС в этой части уже поддержали в Госдуме и администрации президента России, сообщил замглавы ВРНС.

Подобные Стратегии есть в разных странах мира. Россия начинает свою работу над "Русской мечтой - 2050", потому что альтернативные варианты, в том числе известные либеральные идеи, не нашли понимания в обществе. И сегодня ВРНС принимает предложения, которые могут быть включены в "Русскую мечту - 2050" по разным каналам. Подробнее об этой части работы можно почитать здесь.

Отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции, Константин Малофеев говорил в том числе о роли Украины в глобальном Русском мире. Замглавы ВРНС уверен: тут не может быть разночтений.

"Мы видим Россию и Украину единой к 2050 году", - сказал Константин Малофеев.

"Мы - имперская нация", и Украина должна вернуться в Россию

В эфире программы "Время покажет" Константин Малофеев уже говорил, что с точки зрения права и исторической справедливости истинными сепаратистами являются украинские националисты, а не жители Донбасса. "Вот этот паренёк, Скоропадский, - это он сепаратист, а вовсе не жители Донецка и Луганска", - подчеркнул замглавы ВРНС.

Кроме того, Малофеев прокомментировал цитату президента Украины Владимира Зеленского о том, "как изменится жизнь человека, когда Киев вернёт контроль над Крымом".

"А никто не задумывался над вопросом, как изменится жизнь человека, когда мы вернём контроль над Украиной? Почему мы обсуждаем как данность то, о чём сейчас говорит режим в Киеве, когда он смеет называть коренных русских жителей Донецка и Луганска какими-то "сепаратистами", которые должны куда-то отъехать? А украинские националисты? Это они сепаратисты нашей общей страны. И когда всё это закончится однажды, мы будем жить в одной счастливой большой стране", - пообещал замглавы ВРНС.

Малофеев напомнил, что русские - "имперская нация, нация большинства".

"И пусть тогда вот этот Скоропадский, если он никого не убил, спокойно ездит работать на заправке под Костромой. Все будут работать так же прекрасно, как и жили в большой стране", - уверен замглавы ВРНС.

Прокомментировал Малофеев и вопрос ведущего о том, какая судьба ожидает Владимира Зеленского в случае возрождения единого государства.

"Зеленский - прекрасный комик. "Квартал-95" собирает огромные просмотры, поэтому ему, конечно, найдётся место в любой России будущего", - заключил Малофеев под аплодисменты аудитории.

Киев надеется построить стену на границе с Донбассом

Комментируя известную идею помощника главы Украины по международной политике Андрея Ермака о необходимости построить в Донбассе стену, Малофеев предсказал, что такой сценарий в конечном итоге приведёт к тому, что в Россию попросятся ДНР и ЛНР, а вслед за ними и Запорожье и другие области Украины. В итоге стену придётся постоянно перестраивать, добавил он.

"Это у них просто был план переговоров, и Ермак выдал больше, чем нужно. А Зеленский говорит то, что нужно. Он просто рассказывает, что он учил матчасть. Я, мол, читал Минские соглашения. И он им зачитывает выборочные места из переписки с друзьями, то есть Минские соглашения. А Ермак нам выдал про стену. И что я хочу сказать от жителей Донбасса. Мы согласны", - прокомментировал заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев.

Он объяснил свою позицию. По словам Малофеева, в случае возведения стены до 90% жителей Донбасса смогут проголосовать, как и Крым, за воссоединение с Россией.

"После чего Донбасс также вернётся в родную гавань, и на этом страдания народа региона закончатся. Останется только один вопрос: а зачем нам эта внутренняя стенка, когда в Россию попросятся Запорожская, Херсонская, Одесская, Днепропетровская, Харьковская и иные области Украины? Что же, мы будем всё время строить, что ли? Поэтому на самом деле это, безусловно, предложение по стене - это план сдачи с их стороны, капитуляции, и я бы не стал рассматривать, что он для нас плох", - пояснил Малофеев.