Русская журналистка высказалась начистоту о "решительном ответе" США: "Будет много слёз и соплей"

Журналистка Юлия Витязева начистоту высказалась о том, каким на самом деле будет обещанный Байденом Зеленскому "решительный ответ" США в случае "вторжения" России на Украину. "Будет много слов, слёз и соплей", - уверена она.

Напомним, ранее президент США Джо Байден провёл телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Как уточняет Белый дом, Байден заверил лидера Незалежной в том, что в случае "вторжения" России на Украину последует "решительный ответ" США. Подробности того, каким именно будет этот "решительный ответ", не сообщаются.

Журналистка Юлия Витязева, комментируя заявление Белого дома, высказалась в Telegram предельно чётко:

"А давайте начистоту: если Россия решит, что есть резон "продолжить вторжение на Украину" - то есть вернуть домой Донбасс, то "решительный ответ" США будет таким же, как в 2008-м и в 2014-м".

Она уверена, что "будет много слов, слёз и соплей" и "возможно, будут санкции". Однако, продолжает свою мысль журналистка, "ничего такого "адского" не случится".