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Русская журналистка высказалась начистоту о "решительном ответе" США: "Будет много слёз и соплей"

04 января 2022, 05:35  •  55 • Политика
Журналистка Юлия Витязева начистоту высказалась о том, каким на самом деле будет обещанный Байденом Зеленскому "решительный ответ" США в случае "вторжения" России на Украину. "Будет много слов, слёз и соплей", - уверена она.
Напомним, ранее президент США Джо Байден провёл телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Как уточняет Белый дом, Байден заверил лидера Незалежной в том, что в случае "вторжения" России на Украину последует "решительный ответ" США. Подробности того, каким именно будет этот "решительный ответ", не сообщаются.
Журналистка Юлия Витязева, комментируя заявление Белого дома, высказалась в Telegram предельно чётко:
"А давайте начистоту: если Россия решит, что есть резон "продолжить вторжение на Украину" - то есть вернуть домой Донбасс, то "решительный ответ" США будет таким же, как в 2008-м и в 2014-м".
Она уверена, что "будет много слов, слёз и соплей" и "возможно, будут санкции". Однако, продолжает свою мысль журналистка, "ничего такого "адского" не случится".
"Скажу больше: когда тема Донбасса будет закрыта, Запад вздохнёт с облегчением и с удвоенным энтузиазмом начнёт заводить шарманку из угроз из серии "если Россия продолжит вторжение", продолжая продлевать уже введённые санкции и тем самым недобросовестно конкурировать, пытаясь хоть как-то усмирить неприличные, по их мнению, темпы нашего развития", - продолжила Витязева, считая, что "России двигаться дальше - на Запад на данный момент - абсолютно не нужно". А Украина нам нужна "в качестве адекватного и нейтрального соседа".

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