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Русская версия крушения MH17 провалилась, и Times использовали "подлый приём" - Баранец

21 мая 2020, 17:55  •  274 • Политика
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Николаевич Баранец в разговоре с Царьградом прокомментировал публикацию Times о крушении MH17. По словам эксперта, британцы использовали "подлый приём", вырвав из интервью бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова-Гиркина удобную им фразу и перековеркав её.
Британская газета The Times придумала идеальную формулировку для дела о крушении MH17. В издании вышел материал о том, что бывший офицер российской разведки взял на себя "моральную ответственность" за гибель сотен людей на борту пассажирского авиалайнера, сбитого в небе над Восточной Украиной, том самом "Боинге", следовавшем рейсом MH17.
Материал выглядел бы вполне достоверно, если бы не главное: в нём нет правды. Тем самым бывшим российским офицером, взявшим на себя "моральную ответственность", назвали бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова-Гиркина.
В частности, он в недавнем интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил: "Поскольку я командовал ополченцами и был участником конфликта, я чувствую моральную ответственность за гибель этих людей". Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Николаевич Баранец в разговоре с Царьградом прокомментировал ситуацию.
"В данном случае всё делается по-британски: гнусно, перековеркано, переиначено, подшито не туда, где нужно было, чтобы прозвучала эта речь. Всё это, я думаю, делается от британского логического и фактологического бессилия. Британцы просто импотенты по этой части, они пытаются хоть каким-то образом замазать и Гиркина, и всю российскую сторону", - считает Баранец.
Конечно, такие подлые приёмы, по его словам, для британских СМИ стали ритуальными, и они показывают всю мерзопакостность физиономии британских средств массовой информации.
"У них дефицит логики, и этот фактор компенсируется вероломной ложью. Вот в этом вся суть подобных британских инсинуаций и заявлений", - резюмировал эксперт.

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