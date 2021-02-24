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Русская в Эстонии призвала США бить по России: "Очень надеюсь..."

24 февраля 2021, 03:15  •  66 • Политика
Евгения Чирикова, эмигрировавшая в Эстонию русская, призвала США бить по России. "Очень надеюсь, что американцы всё-таки введут санкции", - заявила она, когда рассуждала о "Северном потоке - 2".
Фрагмент беседы с Чириковой опубликовал Telegram-канал "Пул № 3". Чирикова, находясь в Эстонии уже больше пяти лет, пыталась убедить зрителей, что она русская.
"Россия - это мы. Россия - это Навальный, это люди, которые выходят на акции в его поддержку. Вот мы, Россия, нас надо поддерживать, а путинский режим давить этими санкциями и дальше", - заявила оппозиционерка-эмигрантка.
Она считает, что "Северный поток - 2" устраивает только Германию. Из-за этого проекта разделилась Европа. Главной виной, которую выделила Чирикова, является желание российских властей зарабатывать на продаже газа.
Вырученные от сделок деньги "путинский режим" тратит, по мнению оппозиционерки, на отравление его противников химическим оружием, а также на укрепление силового аппарата. Причём этот аппарат якобы нацелен на работу против Украины и Грузии.
"Меня больше всего бы устроило, если бы Запад перестал покупать у путинского режима наши природные богатства: нефть, газ, драгметаллы. Я очень надеюсь, что американцы всё-таки введут санкции", - подчеркнула бывшая активистка.

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