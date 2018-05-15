Русская тюрьма милее английского гостеприимства? • 113 • Аналитика



Восьмого мая некоторые российские СМИ опубликовали информацию, что беглый российский бизнесмен (и бывший свердловский депутат по совместительству) Сергей Капчук «сдался» представителям российского посольства в Загребе. Причиной такого необычного для российских беглецов поведения стало заявление Капчука для канала РЕН-ТВ, в котором он заявил, что отравление Скрипаля организовали сами западные спецслужбы для оправдания ужесточения санкций против России и ударов по Сирии.



Точнее, не само заявление, а реакция на него английских властей...









История Сергея Капчука на самом деле достойна целого романа. Успешный (в прошлом) бизнесмен, депутат, он со своим братом-близнецом довольно активно противостоял почти всемогущей на Урале «уралмашевской» ОПГ. Впрочем, будем до конца откровенны: защитником униженных и угнетенных он не был, а противостояние носило преимущественно характер борьбы за активы различных уральских предприятий. Но все равно, отдадим должное его мужеству: в «нулевых» и раньше на такое отважились бы немногие.



Результатом этого противостояния стало сфабрикованное уголовное дело. В ноябре 2005-го года братья Сергей и Константин были признаны по этому делу виновными. Константин отправился в тюрьму, где отсидел год и вышел по амнистии, а в отношении Сергея приговор был вынесен заочно, так как он к тому моменту уже покинул территорию России.



Видели Сергея на Кипре, потом в Объединенных Арабских Эмиратах, а после заключения с последними соглашения о взаимной выдаче подозреваемых и преступников Сергей Капчук перебрался в Лондон, откуда, как известно, выдачи нет.



Эта история достаточно типична для российского бизнеса трех последних десятилетий, и акцентировать на ней внимание, вроде бы, и не стоит. Однако она имеет прямое отношение к тому, что происходит в данный момент, и сейчас вы это поймете.



Надуманность обвинений, по которым осудили Сергея Капчука, была очевидна, в частности, для бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова. Именно поэтому Сергей вошел в список бизнесменов, желающих вернуться в Россию, составленный Титовым весной этого года. А также Б. Титов обещал Капчуку юридическую защиту и, по возможности, изменение меры пресечения до окончательного решения вопроса об уголовном преследовании по тому самому делу 2005-го года.



При этом нужно отметить, что даже Борис Титов не имеет полномочий освобождать кого-то от ответственности по уголовному обвинению. И принимая такое решение, С. Капчук проявил определенное личное мужество: российская тюрьма формально все так же ожидает его, а наручники могут замкнуться сразу по прибытии в Российскую Федерацию.



И именно этот момент стал переломным в отношениях беглого депутата и коммерсанта с британскими властями. Апогеем этого «разлада» стал эпизод, когда о встрече с ним договорилась журналистка одного британского телеканала, но приехал на неё суровый контрразведчик, устроивший опешившему «политическому беженцу» форменный допрос. Причем его не просто расспрашивали, ему настоятельно советовали обвинять Россию и Путина в отравлении Скрипалей, мотивируя это тем, что «больше некому».



После такого насыщенного общения бывший уральский бизнесмен, хоть и не робкого десятка, пришел к выводу, что «пора валить». Но на этот раз – не из России, а из благословенной Британии. По его словам, в какой-то момент он понял, что может стать следующей «сакральной жертвой», только уже, в отличие от Скрипаля, настоящей.



После этих событий наш сегодняшний герой явился в российское посольство в Париже, где и оформил ту самую явку с повинной. Но поскольку официального ответа нужно было ждать несколько дней, он начал колесить по Европе, надеясь, что так его будет труднее отследить. Однако совершил ошибку: забыл, что Хорватия не входит в Шенгенское соглашение, и при пересечении границы хорватские пограничники конфисковали его британский паспорт, а ему самому рекомендовали вернуться в Лондон. «Кинжальный» вердикт России



После чего Капчуку ничего не оставалось, как явиться уже в наше посольство в Хорватии, чтобы хоть как-то обезопасить себя на ближайшие дни, пока решается вопрос о его возвращении на Родину.



История, что ни говорите, весьма богатая на сюжетные повороты. Особенно я хотел бы обратить внимание на действия хорватской полиции. Ведь до этого момента многое из того, что рассказал Сергей Капчук, немного смахивало на параноидальный припадок. И наверняка нашлось бы немало «рукопожатных людей», готовых заявить, что это оговор эльфийских спецслужб, а на самом деле они просто хотели дружески предупредить заблудшего бизнесмена об опасности. Но оперативность, с которой эти самые добрые эльфы аннулировали британский паспорт Капчука, достаточно красноречиво показывает: его действительно «пасли», намерений решительно не одобряли, а если бы он остался в Великобритании, это могло бы закончиться не очень хорошо.



Откровенно говоря, в этой истории ещё рано ставить точку. Сергей Капчук ещё не в России, окончательного решения по его делу пока не вынесено.



Но мы можем надеяться, что он станет одной из первых ласточек. Одним из первых, кто досыта наелся русофобии, толерантности, запредельного лицемерия западных демократий. И даст бог, за ним потянутся на Родину и другие, в том числе и успешные предприниматели, и ученые, и высококвалифицированные специалисты в разных технических и гуманитарных областях.



Понятно, что у нас может быть много вопросов относительно причин их отъезда и сомнений в искренности их намерений при возвращении. Но есть время разбрасывать камни, а есть время их собирать. И уж куда приятнее, согласитесь, собирать не камни, а людей.



Главное, чтобы при этом не забыли тех, кто никуда не уезжал, а оказался за пределами своей Родины не по своей воле. Про русских из Средней Азии, Закавказья, Прибалтики, Украины и т.д. Про тех, у кого не было возможности стать депутатом или коммерсантом, но кто тоже мечтает однажды вернуться в Россию – сам ли по себе или с родной для себя землей, которую однажды кому-то почему-то подарили.



Но это уже совсем другая история. Как ни странно, а история с отравлением в Англии предателя Скрипаля и его дочери совсем недавно получила продолжение. Причем, как ни странно, отнюдь не такое, как этого наверняка хотели бы истинные заказчики и исполнители акции.Восьмого мая некоторые российские СМИ опубликовали информацию, что беглый российский бизнесмен (и бывший свердловский депутат по совместительству) Сергей Капчук «сдался» представителям российского посольства в Загребе. Причиной такого необычного для российских беглецов поведения стало заявление Капчука для канала РЕН-ТВ, в котором он заявил, что отравление Скрипаля организовали сами западные спецслужбы для оправдания ужесточения санкций против России и ударов по Сирии.Точнее, не само заявление, а реакция на него английских властей...История Сергея Капчука на самом деле достойна целого романа. Успешный (в прошлом) бизнесмен, депутат, он со своим братом-близнецом довольно активно противостоял почти всемогущей на Урале «уралмашевской» ОПГ. Впрочем, будем до конца откровенны: защитником униженных и угнетенных он не был, а противостояние носило преимущественно характер борьбы за активы различных уральских предприятий. Но все равно, отдадим должное его мужеству: в «нулевых» и раньше на такое отважились бы немногие.Результатом этого противостояния стало сфабрикованное уголовное дело. В ноябре 2005-го года братья Сергей и Константин были признаны по этому делу виновными. Константин отправился в тюрьму, где отсидел год и вышел по амнистии, а в отношении Сергея приговор был вынесен заочно, так как он к тому моменту уже покинул территорию России.Видели Сергея на Кипре, потом в Объединенных Арабских Эмиратах, а после заключения с последними соглашения о взаимной выдаче подозреваемых и преступников Сергей Капчук перебрался в Лондон, откуда, как известно, выдачи нет.Эта история достаточно типична для российского бизнеса трех последних десятилетий, и акцентировать на ней внимание, вроде бы, и не стоит. Однако она имеет прямое отношение к тому, что происходит в данный момент, и сейчас вы это поймете.Надуманность обвинений, по которым осудили Сергея Капчука, была очевидна, в частности, для бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова. Именно поэтому Сергей вошел в список бизнесменов, желающих вернуться в Россию, составленный Титовым весной этого года. А также Б. Титов обещал Капчуку юридическую защиту и, по возможности, изменение меры пресечения до окончательного решения вопроса об уголовном преследовании по тому самому делу 2005-го года.При этом нужно отметить, что даже Борис Титов не имеет полномочий освобождать кого-то от ответственности по уголовному обвинению. И принимая такое решение, С. Капчук проявил определенное личное мужество: российская тюрьма формально все так же ожидает его, а наручники могут замкнуться сразу по прибытии в Российскую Федерацию.И именно этот момент стал переломным в отношениях беглого депутата и коммерсанта с британскими властями. Апогеем этого «разлада» стал эпизод, когда о встрече с ним договорилась журналистка одного британского телеканала, но приехал на неё суровый контрразведчик, устроивший опешившему «политическому беженцу» форменный допрос. Причем его не просто расспрашивали, ему настоятельно советовали обвинять Россию и Путина в отравлении Скрипалей, мотивируя это тем, что «больше некому».После такого насыщенного общения бывший уральский бизнесмен, хоть и не робкого десятка, пришел к выводу, что «пора валить». Но на этот раз – не из России, а из благословенной Британии. По его словам, в какой-то момент он понял, что может стать следующей «сакральной жертвой», только уже, в отличие от Скрипаля, настоящей.После этих событий наш сегодняшний герой явился в российское посольство в Париже, где и оформил ту самую явку с повинной. Но поскольку официального ответа нужно было ждать несколько дней, он начал колесить по Европе, надеясь, что так его будет труднее отследить. Однако совершил ошибку: забыл, что Хорватия не входит в Шенгенское соглашение, и при пересечении границы хорватские пограничники конфисковали его британский паспорт, а ему самому рекомендовали вернуться в Лондон.После чего Капчуку ничего не оставалось, как явиться уже в наше посольство в Хорватии, чтобы хоть как-то обезопасить себя на ближайшие дни, пока решается вопрос о его возвращении на Родину.История, что ни говорите, весьма богатая на сюжетные повороты. Особенно я хотел бы обратить внимание на действия хорватской полиции. Ведь до этого момента многое из того, что рассказал Сергей Капчук, немного смахивало на параноидальный припадок. И наверняка нашлось бы немало «рукопожатных людей», готовых заявить, что это оговор эльфийских спецслужб, а на самом деле они просто хотели дружески предупредить заблудшего бизнесмена об опасности. Но оперативность, с которой эти самые добрые эльфы аннулировали британский паспорт Капчука, достаточно красноречиво показывает: его действительно «пасли», намерений решительно не одобряли, а если бы он остался в Великобритании, это могло бы закончиться не очень хорошо.Откровенно говоря, в этой истории ещё рано ставить точку. Сергей Капчук ещё не в России, окончательного решения по его делу пока не вынесено.Но мы можем надеяться, что он станет одной из первых ласточек. Одним из первых, кто досыта наелся русофобии, толерантности, запредельного лицемерия западных демократий. И даст бог, за ним потянутся на Родину и другие, в том числе и успешные предприниматели, и ученые, и высококвалифицированные специалисты в разных технических и гуманитарных областях.Понятно, что у нас может быть много вопросов относительно причин их отъезда и сомнений в искренности их намерений при возвращении. Но есть время разбрасывать камни, а есть время их собирать. И уж куда приятнее, согласитесь, собирать не камни, а людей.Главное, чтобы при этом не забыли тех, кто никуда не уезжал, а оказался за пределами своей Родины не по своей воле. Про русских из Средней Азии, Закавказья, Прибалтики, Украины и т.д. Про тех, у кого не было возможности стать депутатом или коммерсантом, но кто тоже мечтает однажды вернуться в Россию – сам ли по себе или с родной для себя землей, которую однажды кому-то почему-то подарили.Но это уже совсем другая история. Автор: Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 113 Источник Похожие новости Русская крестьянка и её К-700 Валютный контроль не для всех. Контрсанкции наоборот Очищение от фашизма? Или усыпление бдительности?

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