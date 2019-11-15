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Русская Церковь становится центром Мирового Православия: Путин встретился с бразильским священником
15 ноября 2019, 23:54 • 90 • Политика
Президент России Владимир Путин провёл встречу с иереем Франциском де Ассиз да Крус Фетойсой, который является настоятелем храма в честь иконы Божией Матери "Одигитрия" в Бразилии.
Напомним, сейчас президент России находится в столице Бразилии. Там он принимал участие в саммите БРИКС.
В ходе встречи Путин спросил у священнослужителя о том, почему он поменял конфессию. На это священник ответил главе Кремля, что причиной стала его супруга, вместе с которой он пришёл к Православию.
"Я почувствовал, что это мое призвание. Я почувствовал, что Православие - это как раз то, что ведёт меня. И в течение 15 лет я служил в греческой церкви, и последние шесть лет я являюсь священником Русской Православной Церкви Московского Патриархата", - рассказал иерей президенту России.
Ситуацию комментирует руководитель религиозной редакции Царьграда Михаил Тюренков.
"Встреча главы Государства Российского с бразильским православным священником отцом Франциском де Ассиз да Крус Фетойсой символична и показательна. Во-первых, Владимир Путин ясно дал понять, что приходы Русской Православной Церкви - это ключевая основа жизни наших соотечественников за рубежом. Во-вторых, показателен интерес президента к духовному пути отца Франциска. Случаи перехода из католицизма в Православие не единичны. В условиях, когда западное христианство стремительно подстраивается под современный либеральный мир, лишаясь исконных традиций и духовной составляющей, именно православная вера становится ориентиром для консервативно настроенных христиан всего мира", - поясняет Тюренков.
"Вдвойне показательно то, что сначала отец Франциск служил в греческом храме (судя по всему, речь идёт о приходе Константинопольского патриархата), но 6 лет назад перешёл в Русскую Православную Церковь. К сожалению, приходится констатировать, что Константинопольская церковь уже довольно давно стала на путь либерального обновленчества, и её отпадение в сегодняшний раскол вполне закономерно. И пример бразильского священника в очередной раз наглядно демонстрирует, что у Московского Патриархата сегодня есть все шансы стать центром Мирового Православия. Разумеется не из властных амбиций, столь свойственных Константинополю, а ради заповеданного Самим Христом просвещения разных народов мира Светом Православия, неповреждённого христианства", - заключил руководитель религиозной редакции Царьграда.
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