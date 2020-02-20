Русская Церковь стала единственным спасением: Жительница Эстонии сбежала в Россию от норвежского мужа-педофила

Русская Церковь стала единственным спасением для 35-летней Анны и её детей, с которыми ей пришлось бежать в Россию от норвежского мужа-педофила. Сейчас женщина вместе с дочками скрывается в далёком монастыре во Владимирской области и боится, что органы опеки заберут у неё детей и отдадут их отцу-извращенцу.

Анна является этнической русской, но родилась и всю жизнь жила в Эстонии. Там она познакомилась со своим будущим мужем-норвежцем. В браке у них родились две дочери. Вначале всё шло хорошо, но потом начали происходить различные странности.

Первым звоночком стало предложение мужа купать их двухлетнюю дочь, хотя раньше он ни разу не выражал желания как-то помочь с детьми. Тогда Анна не придала этому особого значения, но однажды зашла в ванную во время "купания" и застала следующую картину. Муж и дочь стоят голышом и девочка играется с эрегированным половым органом отца.

После этого Анна запретила мужу купать дочек и обратилась за помощью в норвежскую службу защиты детей. Однако там не увидели ничего странного в подобном поведении отца. Но зато рассказали, что отец её мужа когда-то был осуждён за педофилию. Анна тут же забрала детей и подала на развод.

В суде удалось добиться того, что дети будут жить с матерью, но отец может забирать их на неделю к себе в Норвегию раз в два месяца - при условии, что не будет оставаться с девочками наедине. Так продолжалось следующие три года. Однако ситуация только ухудшалась.

В мае 2016 года бывший муж привёз детей в Таллин, чтобы лично передать их экс-супруге, и когда дети стали прощаться с ним, младшая дочь подбежала к отцу и несколько раз поцеловала его в пах. Позже девочка рассказала, что играет так с папой в Норвегии. Также Анна заметила, что дети постоянно держаться за пах. Осмотр у врача показал сильные покраснения в районе половых органов. И это самое "невинное" из того, что рассказала Анна.

Тем не менее правоохранительные органы и органы опеки Эстонии остались глухи к словам женщины. Чтобы не лишиться детей и чтобы они не попали в руки отца-педофила, Анна решилась на побег в Россию. Её вместе с детьми приютили в монастыре во Владимирской области.