Русская церковь назвала разборки в ПЦУ столкновением больных амбиций

Публичные разборки в стане украинских раскольников не стихают: ответить в соцсетях взбунтовавшемуся предводителю «Киевского патриархата» Филарету, на чьих ресурсах и родилась зимой так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), взялся беглый митрополит Александр (Драбинко). Бывший архиерей Украинской православной церкви был одним из двух предателей, перешедших в новую раскольническую структуру. А 90-летний Филарет, напомним, объявил о расколе в ПЦУ, обвинил 40-летнего «предстоятеля» и своего ставленника Епифания в неподчинении и желании отправить его в ближайшее время на покой. Но покой там, видимо, только снится.

- В своем обращении митрополит Филарет ссылается на договоренности, которые, как он утверждает, гарантировали ему участие в управлении Православной церковью Украины после получения томоса об автокефалии, предполагая, что митрополит Епифаний отречется от большей части своих полномочий в пользу «почетного патриарха». Однако объединительный собор, работавший 15 декабря 2018 года, как известно, не принимал никаких подобных решений. Ни митрополит Филарет, ни митрополит Епифаний, ни президент Петр Порошенко не сообщали собору о подобных договоренностях, - ответил на это в Фейсбуке Драбинко.

И заодно потребовал от Филарета тоже ответить на несколько вопросов: 1) считает ли он себя иерархом ПЦУ; 2) признает ли силу решений объединительного собора и принятого устава ПЦУ; 3) признает ли полномочия избранного предстоятеля; 4) признает ли силу канонических органов управления ПЦУ.

Кстати, защитник Епифания опасается, что строптивый старец ставит томос под удар - его действие в Стамбуле могут приостановить, а то и вовсе отозвать. В общем, ждем.

РЕАКЦИЯ РПЦ

«Раскол может порождать только раскол»

- События внутри этой структуры свидетельствуют о том, что она была мертворожденной, и ее существование основывалось только на административном ресурсе Порошенко, договорившемся о создании квазирелигиозного проекта с Фанаром. Теперь же она стала местом столкновения больных раскольнических амбиций. Раскол может порождать только раскол, и это тому пример, - прокомментировал эти склоки «Комсомолке» замглавы Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. - Филарет сам признал, что его пытаются рассматривать как отработанный материал, а он не готов расстаться с властью. Епифаний же чувствует себя менее уверенно, потому что его деятельность гарантирована исключительно админресурсом, а сам по себе он никому неизвестный персонаж.

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