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“Русская тактика” : в “Нью-Йорк Таймс” уверены, что мошенничеству американских политиков научили русские
20 декабря 2018, 06:09 • 124 • Политика
Издание “Нью-Йорк Таймс” выпустило большой материал под названием “Тайный эксперимент в гонке Сената Алабамы подражал русской тактике” об экспериментальном проекте, который якобы использовала Россия на американских выборах. Журналисты Скотт Шейн и Алан Блиндер пишут, что в США впервые о таком мошенничестве узнали после того, “когда российские махинации на выборах стали известны”.
Скотт Шейн и Алан Блиндер, сотрудники “Нью-Йорк Таймс”, провели журналистское расследование о том, как группа экспертов-демократов решила попробовать мошенническую тактику в жестко оспариваемой предвыборной гонке в Сенат штата Алабаме.
Свой материл они назвали не иначе как “Тайный эксперимент в гонке Сената Алабамы подражал русской тактике”. Шейн и Блиндер уверены, что мошенничеству различных американских политиков может подтолкнуть исключительно растиражированная в США новость о российском вмешательстве в американские выборы. От статьи складывается впечатление, как будто ранее все западные политики были предельно честны.
В материале подробно расписывается, как экспериментальная группа политтехнологов нечистых на руку пыталась продвигать детократа Дуг Джонса, вытеснив республиканца Роя С. Мура. Результативность эксперимента фиксировалась, а его стоимость обошлась в $100 000.
В конце материала “Нью-Йорк Таймс” высказывает озабоченность о честности любых выборов в США, ведь русские теперь научили американцев обманывать электорат.
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