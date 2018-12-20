Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Это не пародия, это всерьез": Американский эксперт рассказал о "...
Призыв о черноморской операции против России не собрал и половины голосов в Сена...
Четыре года колонии: суд признал виновным водителя автобуса, въехавшего в подзем...
Армия Косово собралась воевать: С кем? И что Россия? (Роман Романов)
Главная / Политика

“Русская тактика” : в “Нью-Йорк Таймс” уверены, что мошенничеству американских политиков научили русские

20 декабря 2018, 06:09  •  124 • Политика
Издание “Нью-Йорк Таймс” выпустило большой материал под названием “Тайный эксперимент в гонке Сената Алабамы подражал русской тактике” об экспериментальном проекте, который якобы использовала Россия на американских выборах. Журналисты Скотт Шейн и Алан Блиндер пишут, что в США впервые о таком мошенничестве узнали после того, “когда российские махинации на выборах стали известны”.
Скотт Шейн и Алан Блиндер, сотрудники “Нью-Йорк Таймс”, провели журналистское расследование о том, как группа экспертов-демократов решила попробовать мошенническую тактику в жестко оспариваемой предвыборной гонке в Сенат штата Алабаме.

Свой материл они назвали не иначе как “Тайный эксперимент в гонке Сената Алабамы подражал русской тактике”. Шейн и Блиндер уверены, что мошенничеству различных американских политиков может подтолкнуть исключительно растиражированная в США новость о российском вмешательстве в американские выборы. От статьи складывается впечатление, как будто ранее все западные политики были предельно честны.

В материале подробно расписывается, как экспериментальная группа политтехнологов нечистых на руку пыталась продвигать детократа Дуг Джонса, вытеснив республиканца Роя С. Мура. Результативность эксперимента фиксировалась, а его стоимость обошлась в $100 000.

В конце материала “Нью-Йорк Таймс” высказывает озабоченность о честности любых выборов в США, ведь русские теперь научили американцев обманывать электорат.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

124
Источник
Похожие новости
19 декабря 2018, 20:24
Мир в Донбассе нужен Москве, но Киев и Вашингтон против: Аналитик о приостановке "нормандских" переговоров
20 декабря 2018, 06:09
"Уйти в новогоднюю нирвану Путин не может". Песков - о "непредсказуемой" программе президента на праздники
20 декабря 2018, 02:54
"Интерес к Путину с годами только растёт": Песков нашёл объяснение ажиотажу вокруг пресс-конференции главы России

20 декабря 2018, 02:54
Эта война на несколько фронтов: Песков иносказательно описал информационное противостояние с Западом
20 декабря 2018, 02:54
“Это не было расчётом” - Глава МИД Австрии прокомментировала Путина на своей свадьбе
19 декабря 2018, 23:39
"Решения будут приниматься индивидуально": Путин снял ограничения для политических беженцев
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
20 декабря 2018, 06:09
Хакеры раскрыли, почему Украина не возлагает надежд на нормандский формат – СМИ
20 декабря 2018, 02:54
Одиозная депутат Люся Штейн поддержала сбор денег для украинских боевиков
20 декабря 2018, 02:54
"Всё готово к походу через Среднюю Азию и вдоль Каспия": Военный эксперт об...
20 декабря 2018, 02:54
Призыв о черноморской операции против России не собрал и половины голосов в Сенате СШ...
20 декабря 2018, 02:54
Положение обязывает: Киев отказался от перемирия в Донбассе
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
16 декабря 2018, 15:39
Петр Порошенко свозит на испанскую виллу картины за $30 млн.
14 декабря 2018, 01:54
Незалежная в положении: Харьков - город тихих сепаратистов
13 декабря 2018, 17:54
Из Европы в США: Порошенко готовит побег с Украины
15 декабря 2018, 02:24
Закрытая вечеринка в киевском отеле "Хилтон" раскрыла офицеров Моссада на Украине - СМИ
19 декабря 2018, 00:39
Американцы сдаются и оставляют Сирию Асаду
13 декабря 2018, 11:24
Высылкой журналистки Бойко на Украину ей подпишут ″смертный приговор″, уверен Коротченко
16 декабря 2018, 06:12
Обновленный Оппоблок поставил на Вилкула
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.