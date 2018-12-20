“Русская тактика” : в “Нью-Йорк Таймс” уверены, что мошенничеству американских политиков научили русские

Издание “Нью-Йорк Таймс” выпустило большой материал под названием “Тайный эксперимент в гонке Сената Алабамы подражал русской тактике” об экспериментальном проекте, который якобы использовала Россия на американских выборах. Журналисты Скотт Шейн и Алан Блиндер пишут, что в США впервые о таком мошенничестве узнали после того, “когда российские махинации на выборах стали известны”.

Скотт Шейн и Алан Блиндер, сотрудники “Нью-Йорк Таймс”, провели журналистское расследование о том, как группа экспертов-демократов решила попробовать мошенническую тактику в жестко оспариваемой предвыборной гонке в Сенат штата Алабаме.



Свой материл они назвали не иначе как “Тайный эксперимент в гонке Сената Алабамы подражал русской тактике”. Шейн и Блиндер уверены, что мошенничеству различных американских политиков может подтолкнуть исключительно растиражированная в США новость о российском вмешательстве в американские выборы. От статьи складывается впечатление, как будто ранее все западные политики были предельно честны.



В материале подробно расписывается, как экспериментальная группа политтехнологов нечистых на руку пыталась продвигать детократа Дуг Джонса, вытеснив республиканца Роя С. Мура. Результативность эксперимента фиксировалась, а его стоимость обошлась в $100 000.



В конце материала “Нью-Йорк Таймс” высказывает озабоченность о честности любых выборов в США, ведь русские теперь научили американцев обманывать электорат.