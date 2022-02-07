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Русская стрельба у Курил: Япония протестует и опасается

07 февраля 2022, 08:50  •  294 • Политика
Правительство Японии выразило протест России в связи с предстоящими стрельбами в районе Курил. В то же время японская береговая охрана предупредила об опасности для навигации в данном районе.
Ранее стало известно о готовящихся стрельбах в районе Курильских островов. Проходить они будут с 8 февраля. В Токио это ожидаемо вызвало критику и возмущение. Так власти Японии выразили России протест по дипломатическим каналам.
Об этом сообщил журналистам генсек кабинета министров Хирокадзу Мацуно. Тем не менее, несмотря на заявленный правительством протест в адрес Москвы, японская береговая охрана подстраховалась и всё же опубликовала предупреждение об опасности для навигации в районе будущих стрельб.

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