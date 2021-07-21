Русская смекалка поможет: Россия обойдет позорный сговор Меркель и Байдена по «Северному потоку-2»

По данным западных СМИ, сегодня будет опубликовано соглашение между США и Германией по «Северному потоку-2». Это соглашение сеньора и вассала о том, на что они не могут повлиять. Какой будет позиция России и что будет сказано в до сих пор секретном документе, уже знает Царьград.

Агентство Reuters сообщило, что в ближайшие дни США и Германия объявят о заключении соглашения, которое позволит урегулировать их давний спор по поводу построенного «Газпромом» газопровода «Северный поток – 2». Дескать, «всё выглядит неплохо» и «стороны» близки к соглашению, которое позволит избежать американских санкций против компании Nord Stream 2 AG, отвечающей за строительство трубопровода, и ее руководителя, гражданина ФРГ. Агентство добавляет, что на своём недавнем саммите в Вашингтоне канцлер Ангела Меркель и президент Джо Байден не смогли урегулировать все разногласия по этому вопросу, но пришли к единому мнению, что нельзя допустить использования Москвой энергоносителей в качестве «оружия» против своих соседей.

Что может быть ещё в соглашении?

О деталях соглашения не сообщается. Скорее всего, оно будет базироваться на том, о чём Байден и Меркель договорились в Вашингтоне в ходе прощального визита федерального канцлера. Обвинив Россию в использовании «энергоресурсов в качестве оружия для принуждения или угрозы для своих соседей», Байден и Меркель поручили своим командам изучить данный вопрос. Канцлер ФРГ заверила президента США:

Для меня «Северный поток – 2» – дополнительный проект, а не проект вместо транзита газа через Украину. Всё остальное вызвало бы большую напряжённость. Мы ведём переговоры о том, как мы вместе можем это дать понять.

Меркель выразила надежду, что транзит газа будет обеспечен и по истечении срока действия соответствующего договора в 2024 году, по которому «Газпром» должен был прокачать через ГТС Украины в 2020 году 65 млрд куб. метров, в 2021-2024 годах ежегодно по 40 млрд куб. метров.

«Морковка» для Киева

Понимая, что Вашингтон и Берлин не смогут принудить «Газпром» продлить соглашение с Украиной на старых, выгодных ей условиях, Байден анонсировал на вашингтонском саммите нечто совершенно нереальное в обозримой перспективе. А именно - «запуск климатического и энергетического партнёрства с целью поддержки энергетической безопасности и развития устойчивых технологий в области энергетики, а также развивающихся экономик, в том числе в Центральной Европе и на Украине». Речь идёт, в частности, о «разработке и внедрении критически важных энергетических технологий».

Поэтому, похоже, после резкого сокращения доходов от газового транзита американцы с немцами украинцев переведут на зелёную энергетику, неплохо заработав за их счет: прощайте, украинские угольные шахты, АЭС и всё остальное! Видимо, конкретные меры в этой связи найдут отражение и в анонсированном соглашении по «Северному потоку-2».

Подводим итоги

Что бы там ни придумали немцы с американцами относительно газпромовского проекта, для России, суверенной страны, это не будет значить ровным счётом ничего: возникшие препятствия русские каким-нибудь образом обойдут, не дураки ведь. Но Москве, конечно, стыдно за Берлин. Ведь вести такого рода переговоры и заключать подобные соглашения со стороны ФРГ это, прежде всего, демонстрация зависимости и вассалитета от США. Просто позорно, что немцы, которых американцы называют своими «союзниками», должны ползать на коленях перед Вашингтоном, чтобы тот не вводил санкции против их собственного гражданина и компаний, участвующих в выгодным для них и их страны коммерческом проекте, потому что это невыгодно для другой американской колонии – Украины.

Стоит также добавить, что настояния сохранить за Украиной во что бы то бы ни стало статус транзитной страны (чтобы Россия, а не США с ФРГ содержала по большей части киевский режим), может выйти ей боком. Москвы никогда не была против того, чтобы через Украину, если расценки будут приемлемы, прокачивать определённое количество газа, чтобы снабжать ряд стран Европы, до которых сложно дотянуться идущими в обход Украины «потоками». Проблема заключается в том, что, по подсчётам украинских экономистов, ГТС Незалежной станет нерентабельной, если это будет менее 35 млрд куб.метров. Но это не проблема Москвы, и заставить её плясать под дудку Киева, находящегося на подтанцовках у Вашингтона, никому не удастся. Если бы Украина вела себя не по-хамски и была надежным транзитером, этих проблем сейчас бы не было вовсе. Берлину и Вашингтону, которые при случае и без оного всегда готовы оклеветать Россию, это хорошо на самом деле известно, просто лишних денег своих на Украину тратить не хочется – ущербный это проект.