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Русская смекалка лишила США тактического преимущества в Арктике

23 августа 2020, 16:10  •  178 • Политика
Смекалку подводников флота России в Арктике высоко оценили в США. Речь идёт о новом способе запуска межконтинентальных ракет из-под толщи льда.
Русская смекалка, позволяющая нашим людям находить нетривиальный способ из, казалось бы, безвыходной ситуации, известна во всем мире. И очередной её пример стал поводом для целой статьи Forbes. Издание поведало читателям, как находчивость российских моряков в Арктике лишила США тактического преимущества.
Как известно, Северный полюс Земли является одним из лучших мест для запуска баллистических ракет с подводных лодок. Арктические льды надёжно скрывают субмарины от вражеского огня и наблюдения, а ракеты летят до цели по кратчайшей траектории.
Однако все эти плюсы оттеняет один серьёзный минус - толщина льда не всегда позволяет осуществить запуск. Американцы придумали лишь два способа, как преодолеть этот недостаток. Первый - поиск полыньи. Второй - пробитие льда корпусом подлодки.
Очевидно, что оба эти способа далеки от идеала. Первый ненадёжен, так как полыньи нужного размера в нужный момент может просто не оказаться. А второй сопряжён с большим риском. Пробитие льда не только может повредить корпус субмарины, но делает подлодку видимой и уязвимой для атаки.
Русские моряки, к удивлению американцев, нашли третий способ. Они догадались перед запуском основной ракеты запускать снаряд-ледокол, который делает полыньи там, где понадобится. То есть пуски ракет можно осуществлять прямо из-под воды из любой удобной точки. Таким образом русская смекалка лишила США тактического преимущества в Арктике.

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