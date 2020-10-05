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Русская смекалка - как сэкономить и заработать: Пять "гениальных" идей

05 октября 2020, 11:45  •  239 • Политика
В Сети поделились пятью необычными способами заработка и экономии в период пандемии COVID-19. Всё, что нужно, - вовремя сходить вынести мусор.
В период пандемии COVID-19 вопрос экономии и заработка стоит как никогда остро. Пользователи портала "Пикабу" поделились пятью способами пополнить семейный бюджет на несколько тысяч рублей.
О первом способе рассказал пользователь с ником leher. По его словам, он вместе с женой заметил рядом с мусорными контейнерами, что кто-то выбросил трюмо с огромным рогом лося. Мужчина не поленился и отнёс рог в скупку. Результат - плюс 2100 рублей в семейный бюджет.
Вторым способом в комментариях поделился mahno81. Он рассказал, как его коллега по работе заметил в мусоре четыре бутылки из-под вина, выполненные в форме графинов. Мужчина забрал их домой и отмыл, а затем продал все четыре через сайт "Авито" за тысячу рублей.
Третий способ подсказал Vasya50, сумевший подзаработать во время капремонта дома. По его словам, в ходе замены канализации на глубине двух метров он откопал пару пустых бутылок времён постройки дома (1950 год). Обе были проданы за 1700 рублей.
О четвёртом способе рассказал SantShine. Его сосед заменил унитаз и старый вынес в предбанник, поленившись дотащить до мусорных контейнеров. Предприимчивый пользователь сфотографировал фаянсовое изделие и выставил на "Авито". Его тут же купили за 1000 рублей. Половиной от этой суммы мужчина честно поделился с соседом.
Про пятый способ рассказал пользователь Vladimirovich.Sv. Он нашёл у мусорных контейнеров телевизор с разбитой матрицей. Продал его на "Авито" на запчасти за четыре тысячи рублей.

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