Русская сила в Лондоне. Британия испугалась вмешательства Кремля в выборы

В Великобритании прошли парламентские выборы. И в их контексте в стране, как и в США, заговорили о возможном вмешательстве России в британскую политическую жизнь. В победе консерваторов на выборах их оппоненты увидели «российский след». Всё повторяется точно по американскому сценарию.



Россию обвиняют в намеренной дезорганизации ЕС и НАТО

Одно из самых распространенных обвинений лейбористов в адрес консерваторов – связь последних с американскими республиканцами и в первую очередь окружением Дональда Трампа.





В популярном издании The Guardian появилась статья Гленна Р. Симпсона и Питера Фритча, якобы раскрывающая карты американо-российского вмешательства в британские выборы.



Для начала немного об авторах. Гленн Симпсон и Питер Фритч – не простые журналисты и даже не совсем журналисты. После скандала с мнимым вмешательством России в предвыборную кампанию Трампа эти люди создали Fusion GPS – исследовательскую фирму, которая занимается изучением фактов российской поддержки Дональда Трампа еще в бытность его кандидатом в президенты США.



Сами Симпсон и Фритч признаются, что в их расследовании участвовали сотрудники британских спецслужб, например, некто Кристофер Стил, который в свое время руководил российским представительством британской спецслужбы МИ-6, то есть является профессиональным разведчиком, специализирующимся именно на российском направлении.



По мнению авторов статьи, с 2016 года и США, и Великобритания являются объектами повышенного внимания со стороны российских властей. Путин хочет сохранить у власти в Вашингтоне и Лондоне те силы, которые настроены на ослабление якобы мешающих ему альянсов: Европейского союза и Североатлантического альянса.



На самом деле, конечно, и ЕС, и НАТО загибаются и без всякого Путина, и без всякого российского участия. У Евросоюза и НАТО – масса нерешенных внутренних проблем, которые только усугубляются с каждым годом. И причины этих проблем – не в мнимом российском вмешательстве, а в многочисленных противоречиях между ключевыми участниками Евросоюза и НАТО.



Во-первых, США и ЕС – не столько партнеры, сколько конкуренты. В США всегда опасались роста самостоятельности и благополучия Европы. Иначе как объяснить страх Вашингтона перед идеей создания общеевропейской армии?



Во-вторых, в самом Евросоюзе есть очень серьезные конфликты по двум линиям. Первая – финансово-экономическая, поскольку фактически несколько наиболее богатых стран Евросоюза содержат более слаборазвитые в экономическом отношении государства. Вторая, еще более важная – политико-идеологическая, по которой ключевые расхождения наблюдаются между мультикультуралистским руководством ЕС, приветствующим миграцию, и странами Восточной Европы, стремящимися сохранить свои национальные идентичности и оградить себя от притока иммигрантов из Азии и Африки.



Что касается НАТО, то внутри альянса главным инициатором противоречий выступают как раз США, настаивающие на увеличении расходов на оборону. Кроме того, есть застарелые конфликты между членами НАТО, например, между Турцией и Грецией. Таким образом, к противоречиям в ЕС и НАТО Россия непричастна, в отличие от тех же США или Великобритании.



Тем не менее, пресса видит в том же Брексите «руку России», убеждая избирателей, что это именно Путину выгоден уход Великобритании из Евросоюза, поэтому он и поддерживает британских консерваторов. Естественно, никого не смущает тот факт, что лидер консерваторов Борис Джонсон, сохранивший пост премьер-министра Великобритании за собой, всегда выступал с резкой критикой Путина и российской политики в целом и не уставал подчеркивать полное отсутствие симпатий к нашей стране.



Джонсона поставили Трамп и Путин?

В США с 2016 г. специальный прокурор Роберт Мюллер два года изучал возможное влияние России на предвыборную кампанию Трампа, а в Великобритании свой Мюллер так и не появился, но его, как отмечает The Guardian, стоило бы найти. Британские СМИ сетуют на то, что в целом истеблишмент Великобритании повел себя довольно пассивно и не стал разоблачать мнимое российское вмешательство в политическую жизнь страны. Версию о том, что солидные британские политики просто не хотят позориться и загружать себя подобными «желтыми» обвинениями, в британской и американской прессе почему-то не рассматривают, а жаль, поскольку она больше похожа на правду.







Что же касается связей Трампа и Джонсона, то британская пресса отмечает, что предвыборной кампанией британских консерваторов занимались те же самые люди, которые в свое время «выбрали» Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов. Кроме того, британцы сетуют на то, что разоблачить мнимое российское влияние помешали законы страны о клевете и о служебной тайне. В итоге многие высокопоставленные чиновники и политики не спешат раскрывать ту информацию, которой владеют.



Но как же стало возможным вмешательство иностранного государства в британские выборы? В воспаленном сознании британских авторов рождается такой «шедевр»: мол, консерваторы в Великобритании и республиканцы в США якобы не могли просчитать последствий российского вмешательства и считали его тактически полезным для себя во время предвыборной гонки.



В итоге создалась ситуация, которая позволяет Путину «наносить ущерб многовековой демократии страны» — именно так заканчивается статья в The Guardian, отражающая общую позицию британских лейбористов и американских демократов, недовольных победой своих политических оппонентов на выборах.



Что интересно, противники Джонсона даже нашли «компромат», который свидетельствует, по их мнению, о связях премьера с Москвой: в далекие 90-е годы Доминик Каммингс, являющийся советником Бориса Джонсона, работал в России. И газета The Times специально отыскала фотографию политика, который запечатлен на ней занятым выбиванием ковра во дворе московского дома, где он тогда проживал.



Но мало ли кто в девяностые годы жил в России? Такие компроматы особенно смешны, если учесть, что один из разоблачителей Уильям Браудер, руководитель фонда Hermitage Capital, по данным российской прокуратуры является опасным преступником, проходящим по нескольким уголовным делам в России, включая дела об убийствах и организации преступного сообщества. Так, Следственный комитет обвиняет Браудера в организации убийства российского бизнесмена Александра Перепеличного.



Джонсон: российского вмешательства не было

Сам 55-летний Борис Джонсон, разумеется, отвергает любые слухи, распускаемые британской прессой, о российском вмешательстве. В русофилии Джонсона обвинить очень сложно, но он прекрасно понимает, что любые обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы подрывают его собственные позиции. Ведь если выборы «не настоящие», то и премьер «не настоящий»!



Поэтому Борис Джонсон постоянно говорит о том, что Россия не вмешивалась ни во внутренние дела Великобритании, ни в Брексит. Он, Джонсон, кстати, и является горячим сторонником Брексита, поэтому подрывать веру британцев в полезность выхода страны из состава Евросоюза премьеру тоже не с руки.



Нет доказательств того, что вмешательство России в какое-либо голосовании в Великобритании имело место. Вся эта идея о том, что кто-то повлиял на решение миллионов людей, сравнима с теорией о бермудском треугольнике.



Эти слова Бориса Джонсона облетели весь мир, показав, что глава британского правительства не будет поддерживать тех, кто говорит о российском вмешательстве в выборы.



Впрочем, бывший генеральный прокурор Великобритании Доминик Грив и критики Джонсона из левой оппозиции обвиняют премьера в том, что он намеренно не дал ход докладу, который готовили члены Комитета по разведке и безопасности нижней палаты парламента. В этом докладе содержалась информация о якобы имевшем место вмешательстве российских спецслужб в референдум по Брекситу и выборы 2017 года.



Парламентарии, составлявшие доклад, утверждали, что в своей работе опирались на данные британских специальных служб – Центра правительственной связи, МИ-5 и МИ-6. На 50 страницах они подробно описали, как, по их версии, российская сторона осуществляла вмешательство в британскую политическую жизнь.



Но Джонсон рассматривать документ не стал, более того, и на парламентское обсуждение доклад также представлен не был. По мнению критиков премьера, это также является доказательством если не сговора с российской стороной, то, по крайней мере, желания Джонсона закрыть тему с вмешательством, чтобы ее обсуждение не навредило его собственной политической карьере. Недоброжелатели британского премьера тут же сравнили его с Дональдом Трампом.



Интересно, что нежелание Джонсона давать ход злополучному докладу вызвало реакцию даже со стороны Хиллари Клинтон. Она поспешила назвать отказ от публикации доклада позорным явлением и опять вспомнила о России, которая якобы продолжает вмешиваться в американские и британские выборы, чтобы разрушить западные демократии. То есть, и критики Трампа, и критики Джонсона оказались на одной линии фронта, что позволяет заподозрить именно их, а не американского президента и британского премьера, в сговоре с целью достичь определенных политических целей.



Большая игра

В Великобритании, в отличие от США, практически не скрывают, что разговоры о российском вмешательстве в политическую жизнь страны – это такая большая игра. Представители британского истеблишмента выполняют свои роли: Джонсон вяло отмахивается, вспоминая школьный курс географии про бермудский треугольник, а его оппоненты из числа лейбористов столь же вяло недоумевают, почему премьер затормозил ход доклада в нижней палате парламента.



На самом деле обвинения в адрес России выгодны всем сторонам британского политического спектра. Для Бориса Джонсона подобные слухи могут даже улучшить его политический имидж, так как он показывает себя «крутым» политиком, которого пытаются опорочить. Его оппоненты, в свою очередь, набирают политические очки, показывая себя более принципиальными сторонниками политического суверенитета Великобритании.



В этих политических играх, рассчитанных на внутреннюю аудиторию, России отводится роль пугала, каковым в свое время являлся, к примеру, международный коммунизм. Как раньше американские и британские политики обвиняли друг друга в связях с Советским Союзом и коммунистами, так теперь они говорят про российское вмешательство в выборы. Проходят десятилетия, а технологии по своей сути остаются теми же самыми.



Россия реагирует на обвинения во вмешательстве в выборы, как всегда, отрицательно. Министр иностранных дел Сергей Лавров как-то даже отметил, что абсолютно согласен с Борисом Джонсоном, который тогда возглавлял британское дипломатическое ведомство, в его оценке версии о российском вмешательстве.



