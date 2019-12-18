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Русская рулетка сбежала на Украину

18 декабря 2019, 21:39  •  85 • Украина
Российский игорный бизнес без единого выстрела занял Киев – при активном посредничестве замглавы администрации президента Украины Кирилла Тимошенко и куратора президентской фракции в Раде Давида Арахамии. И это в то время, когда российские «игорные зоны» никак не обретут популярность. Не в том ли подвох, что российские воротилы игорного бизнеса успешно осваивают всё новые площадки в ближнем зарубежье, предпочитая развивать именно их? Ведь им усердно подыгрывают власти бывших союзных республик.
На международном форуме игорного бизнеса в Киеве Gambling Affiliate Conference объявили о сенсации – комитет по финансовой политике Верховной Рады готов поддержать закон о легализации игорного бизнеса в редакции Давида Арахамии. Вчера «пропихнуть» закон «слугам народа» не удалось, но с артачащимися депутатами «поработали», обеспечив их большую покладистость. Говорят, что если даже сегодня снова что-то забарахлит, в ближайшие недели вопрос будет решён. Спонсоры и партнёры киевского форума, российские игорные компании «Русский аффилейт», Igorka, GoldRoyal, LoginCasino, Acryptoinvest, Byzantium и другие уже делят будущие зоны влияния – под неусыпным вниманием россиянина Бориса Баума – главного консультанта офиса украинского президента по вопросам легализации игорного бизнеса.
В чём интерес Киева, несложно понять. Легализация игорного бизнеса сулит колоссальное наполнение бюджета – до 10 миллиардов долларов в год, по прикидкам Тимошенко и Арахамии. Это примерно столько же, сколько «слуги народа» намереваются получить от продажи земли в частную собственность и от программы «широкой приватизации» госактивов. К тому же, в отрасли крутится немало «серых» наличных, которые, в случае государственной необходимости, можно будет задействовать в интересах власть предержащих. А сколько денег можно будет «освоить» на щедрых «откатах»! Примечательно, что против легализации игорного бизнеса в Киеве никто не выступает – протестуют против приватизации иностранцами украинских предприятий и продажи земли, но не против открытия россиянами казино! Понятно, куда в ближайшее время российский игорный бизнес инвестирует свои миллиарды. Понятно и то, что ожидать расцвета игорных зон в России на этом фоне, по меньшей мере, наивно.

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