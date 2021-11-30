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Русская рулетка. К чему приведёт спор бизнеса и Центробанка
30 ноября 2021, 18:55 • 60 • Политика
В эфире "Первого русского" Юрий Пронько анализирует события форума "Россия зовёт!", где состоялся знаковый спор Эльвиры Набиуллиной и Олега Дерипаски. Бизнесмен говорил о русской рулетке политики, а глава ЦБ стояла на своём.
Первой темой для обсуждения для "Царьград. Главное" Юрий Пронько выбрал коронавирус, а именно новый штамм "омикрон", которому оказались подчинены и финансово-экономические события. В такой зависимости, кстати, признался и помощник президента России Максим Орешкин:
Ещё один повод для беседы, помимо коронавирусной зависимости рынков, - политика Центробанка. И о ней на полях форума спорили бизнесмен Олег Дерипаска и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. О русской рулетке политики финансово-экономического блока администрации страны Пронько говорит с экспертами "Первого русского".
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