Русская рулетка. К чему приведёт спор бизнеса и Центробанка

В эфире "Первого русского" Юрий Пронько анализирует события форума "Россия зовёт!", где состоялся знаковый спор Эльвиры Набиуллиной и Олега Дерипаски. Бизнесмен говорил о русской рулетке политики, а глава ЦБ стояла на своём.

Первой темой для обсуждения для "Царьград. Главное" Юрий Пронько выбрал коронавирус, а именно новый штамм "омикрон", которому оказались подчинены и финансово-экономические события. В такой зависимости, кстати, признался и помощник президента России Максим Орешкин:

Вся экономическая политика сейчас зависит от коронавируса. Новый штамм повысил неопределённость на рынках. Мы видим, что все о нём сейчас говорят, мы видим, что котировки падают, повышаются.

Ещё один повод для беседы, помимо коронавирусной зависимости рынков, - политика Центробанка. И о ней на полях форума спорили бизнесмен Олег Дерипаска и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. О русской рулетке политики финансово-экономического блока администрации страны Пронько говорит с экспертами "Первого русского".