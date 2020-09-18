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Русская РЭБ сожгла авионику боевого вертолёта США? СМИ сообщили об аварии Apache в Сирии

18 сентября 2020, 03:35  •  44 • Политика
Неизвестная система РЭБ сожгла систему американского вертолёта Apache? Главный "подозреваемый" - российский комплекс "Красуха".
Американский военный вертолёт AH-64 Apache едва не разбился в Сирии, сообщает ряд ближневосточных и других интернет-изданий. При этом утверждается, что причиной инцидента стала неизвестная система радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Сообщается, что вертолёт ВВС США чудом избежал падения. Пилотам удалось посадить машину в аварийном режиме. Вследствие этого вертолёт получил некоторые повреждения, однако все остались живы.
При этом приводится версия о том, что причиной аварии стала мобильная станция радиоэлектронного подавления, развёрнутая на авиабазе близ сирийского города Камышлы, куда недавно были переброшены дополнительные российские силы. Утверждается, что "секретная" российская система РЭБ полностью заблокировала или даже сожгла всю авионику американского боевого вертолёта.
В качестве основного "подозреваемого" называется российский комплекс РЭБ "Красуха". Ранее этот комплекс уже замечали в районе Камышлы, сообщает EADaily. Официального подтверждения информации об аварии AH-64 Apache и работе российской РЭБ нет.

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