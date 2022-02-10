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Русская разведка заранее предупреждала коллег из Казахстана о беспорядках
10 февраля 2022, 20:15 • 39 • В мире
Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что информацией по этому поводу с Казахстаном делились и другие страны по ОДКБ.
В январе русская разведка заранее знала и предупреждала казахских коллег о беспорядках. Глава СВР Сергей Нарышкин сообщил, что в тот момент в страны Средней Азии потянулись боевики из бандформирований ИГИЛ*.
Нарышкин указал, что обо всём и русские представители, и представители других стран по ОДКБ сообщили Казахстану.
При этом, пояснил он, также разведка выяснила, под чьим патронажем вёлся этот процесс вовлечения боевиков.
"Обеспокоенность по этому поводу выражали все государства региона", - указал глава СВР.
* Запрещённая в России террористическая организация.
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