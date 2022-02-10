Русская разведка заранее предупреждала коллег из Казахстана о беспорядках

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что информацией по этому поводу с Казахстаном делились и другие страны по ОДКБ.

В январе русская разведка заранее знала и предупреждала казахских коллег о беспорядках. Глава СВР Сергей Нарышкин сообщил, что в тот момент в страны Средней Азии потянулись боевики из бандформирований ИГИЛ*.

Нарышкин указал, что обо всём и русские представители, и представители других стран по ОДКБ сообщили Казахстану.

При этом, пояснил он, также разведка выяснила, под чьим патронажем вёлся этот процесс вовлечения боевиков.

"Обеспокоенность по этому поводу выражали все государства региона", - указал глава СВР.

* Запрещённая в России террористическая организация.