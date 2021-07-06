Русская разведка сломала планы Эстонии: "Шпиона взяли!"

В Петербурге был задержан с поличным эстонский консул Март Лятте. По мнению обозревателя Царьграда Александра Цыганова, наши разведчики показали блестящий результат работы.

ФСБ сообщила о задержании в Петербурге эстонского консула. По данным силовиков, дипломат Март Лятте был задержан при получении от гражданина России материалов закрытого характера.

В ведомстве подчеркнули, что деятельность дипломата нарушает нормы международного права и враждебна нашей стране.

Обозреватель Царьграда Александр Цыганов отметил, что в очередной раз наша разведка показала блестящий результат работы.

"Шпиона взяли! - профессионально радостная новость для тех, кто работает в спецслужбах, и опционально радостная для тех, кто различает их злых шпионов и наших верных разведчиков. Но то, что задержали с поличным эстонского консула, - не новость. У консула работа такая - шпионить, сочетая легальные средства с не совсем или совсем не. Схваченного за руку дипломата попросту вышлют - не принято в мире сажать иностранцев с дипломатическим паспортом. Иное дело - 7 лет такому же эстонцу и тоже за шпионаж, но без посольского или консульского зонтика. Тут другое важно - что русская контрразведка работает чётко и эффективно", - пояснил он.

Впрочем, эффективность работы наших силовиков проявляется не только в данном эпизоде.

"Такая же эффективная работа видна по регулярно появляющимся сообщениям, что задержали боевиков какой-то террористической организации, предотвратили теракт или их серию и так далее. Тьфу-тьфу, но то, что давно не случалось подобного, - тоже огромная заслуга ФСБ. С каковым успехом - включающим и нынешний, частный - мы её от души и поздравляем", - подчеркнул Цыганов.