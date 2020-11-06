Русская разведка сделала заявление о происхождении COVID-19

По словам Нарышкина, русская разведка не располагает данными о том, что COVID-19 был создан искусственно. Поэтому СВР склонна считать, что коронавирус появился из природы.

"Таких обоснованных и достоверных данных о том, что это продукция человеческих рук и человеческого интеллекта, нет", - заявил Нарышкин в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что для российских учёных, которые занимаются разработкой вакцины против смертельного вируса, нет принципиального различия в том, как он произошёл.

"Этот вопрос не критичен по отношению к тому, что они делают. То есть создают лекарства, создают вакцины, лечат больных", - добавил директор СВР.