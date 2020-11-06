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Русская разведка сделала заявление о происхождении COVID-19

06 ноября 2020, 15:50  •  458 • Политика
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сделал заявление о происхождении COVID-19. Он отметил, что для учёных, занимающихся разработкой вакцины, этот вопрос не принципиальный.
По словам Нарышкина, русская разведка не располагает данными о том, что COVID-19 был создан искусственно. Поэтому СВР склонна считать, что коронавирус появился из природы.
"Таких обоснованных и достоверных данных о том, что это продукция человеческих рук и человеческого интеллекта, нет", - заявил Нарышкин в интервью РИА Новости.
Он подчеркнул, что для российских учёных, которые занимаются разработкой вакцины против смертельного вируса, нет принципиального различия в том, как он произошёл.
"Этот вопрос не критичен по отношению к тому, что они делают. То есть создают лекарства, создают вакцины, лечат больных", - добавил директор СВР.

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