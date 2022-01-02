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Русская "ответка" напугала США. Американские "асы" не рискнули перехватывать бомбардировщики России

02 января 2022, 23:15  •  259 • Политика
Появившиеся у берегов американского штата Флорида гиперзвуковые бомбардировщики России Ту-160 "Белый лебедь" вызвали настоящий переполох в США. Русская "ответка" на постоянные провокации Вашингтона напугала Пентагон. Американские "асы" не рискнули пойти на перехват.
Два русских ракетоносца-бомбардировщика Ту-160 совершили полёт над водами Карибского моря, во время которого приблизились к берегам Флориды. Лётчики соблюдали все правила и не нарушили государственную границу.
ВВС США подняли в воздух истребители, однако они не стали приближаться к "Белым лебедям" и даже не попытались совершить перехват. Как предположили журналисты китайского портала Sohu (перевод статьи представила "ПолитРоссия"), ВВС США, вероятнее всего, не захотели позориться на весь мир. Американское командование прекрасно понимало, что у их самолётов нет никакого шанса перехватить Ту-160.
Дело в том, что русские бомбардировщики являются превосходными машинами. Они сочетают большую грузоподъёмность с невероятной скоростью. Наличие двигателя НК-32 и крыла изменяемой стреловидности позволяют самолёту развивать скорость в пределах 2 Махов (2200 км в час). В то время как новейшие американские истребители пятого поколения F-35, имея куда меньший размер и вес, могут "выжать" максимум 1930 км в час. Это значит, что русским пилотам не составит труда оторваться от американских преследователей при необходимости.
Отметим, что в последние несколько лет американские военные самолёты регулярно появляются у границ России. Обычно это происходит в небе над Чёрным и Балтийским морями. Несколько раз к границе приближались американские бомбардировщики.

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