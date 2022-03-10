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Русская "дезинформация" оказалась правдой: В США телеведущий не сдержал удивления
10 марта 2022, 19:55 • 348 • Политика
Замгоссекретаря США Нуланд под присягой признала, что на Украине находятся американские биолаборатории. "Русская "дезинформация", которую они днями называли ложью, теорией заговора и сумасшествием, в которое аморально верить, - на самом деле целиком и полностью правда. Вау", - прокомментировал американский телеведущий.
На открытых слушаниях в Сенате США замгоссекретаря Виктория Нуланд под присягой признала наличие на Украине американских биолабораторий. Телеведущий канала FoxNews Такер Карлсон с трудом подобрал слова, чтобы описать свою реакцию.
Украина располагает объектами биологических исследований, заявила Нуланд. Она добавила, что в США обеспокоены тем, что русские войска могут попытаться взять их под свой контроль, поэтому американская администрация работает с украинцами над тем, как не допустить попадания любых этих исследовательских материалов в руки русских сил.
Такер Карлсон указал, что у него не хватает цензурных слов, чтобы описать реакцию на эту новость. От этой информации, мягко говоря, отпадает челюсть, отметил телеведущий.
- прокомментировал он.
Ведущий указал, что Украина явно не в той экономической ситуации, чтобы быть подходящим местом для биомедицинских исследований, фармокологических лабораторий или разработки нового лекарства от лейкемии. А из слов Нуланд скорее следует, что там ведутся военные разработки, подчеркнул Такер Карлсон.
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