Замгоссекретаря США Нуланд под присягой признала, что на Украине находятся американские биолаборатории. "Русская "дезинформация", которую они днями называли ложью, теорией заговора и сумасшествием, в которое аморально верить, - на самом деле целиком и полностью правда. Вау", - прокомментировал американский телеведущий.

На открытых слушаниях в Сенате США замгоссекретаря Виктория Нуланд под присягой признала наличие на Украине американских биолабораторий. Телеведущий канала FoxNews Такер Карлсон с трудом подобрал слова, чтобы описать свою реакцию.

Украина располагает объектами биологических исследований, заявила Нуланд. Она добавила, что в США обеспокоены тем, что русские войска могут попытаться взять их под свой контроль, поэтому американская администрация работает с украинцами над тем, как не допустить попадания любых этих исследовательских материалов в руки русских сил.

Такер Карлсон указал, что у него не хватает цензурных слов, чтобы описать реакцию на эту новость. От этой информации, мягко говоря, отпадает челюсть, отметил телеведущий.

Нуланд подтвердила, что российская дезинформация, которую они днями называли ложью, теорией заговора и сумасшествием, в которое аморально верить, - на самом деле целиком и полностью правда. Вау,

- прокомментировал он.

Ведущий указал, что Украина явно не в той экономической ситуации, чтобы быть подходящим местом для биомедицинских исследований, фармокологических лабораторий или разработки нового лекарства от лейкемии. А из слов Нуланд скорее следует, что там ведутся военные разработки, подчеркнул Такер Карлсон.