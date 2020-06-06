|
Русская "Братва" спасает Нью-Йорк от мародёров
06 июня 2020, 11:55 • 99 • В мире
Нью-Йорк от мародёров спасает русская "Братва". Так называется байкерский клуб, члены которого патрулируют по ночам улицы города, дабы помешать действиям грабителей и вандалов.
На защиту Нью-Йорка от мародёров встали русскоязычные байкеры. Об их ночных патрулях в американском городе рассказал канал НТВ.
Члены клуба "Братва" наблюдают за районом Брайтон. Как рассказал его глава Константин Котов, они наблюдают за ситуацией на улицах и готовы в любой момент остановить грабителей или вандалов.
Он добавил, что, помимо них, есть и другие добровольные патрули, которые собственными усилиями стараются навести порядок на своих улицах или в районах.
Между тем владелец одного из турагентств в Брайтоне Константин Ерохин заметил, что данный район - одна из наиболее вероятных целей мародёров.
Он отметил, что недавно на дверях зданий начали замечать листовки пугающего содержания. Их авторы фактически угрожали выгнать из собственных домов тех, кто не участвует в беспорядках.
99
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 июня 2020, 02:55
|
04 июня 2020, 17:55
|
02 июня 2020, 10:55
|
04 июня 2020, 00:55
|
03 июня 2020, 01:55
|
30 мая 2020, 16:55
|
03 июня 2020, 08:55