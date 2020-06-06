Русская "Братва" спасает Нью-Йорк от мародёров

На защиту Нью-Йорка от мародёров встали русскоязычные байкеры. Об их ночных патрулях в американском городе рассказал канал НТВ.

Члены клуба "Братва" наблюдают за районом Брайтон. Как рассказал его глава Константин Котов, они наблюдают за ситуацией на улицах и готовы в любой момент остановить грабителей или вандалов.

Он добавил, что, помимо них, есть и другие добровольные патрули, которые собственными усилиями стараются навести порядок на своих улицах или в районах.

Если мы увидим, что будут что-то громить, крушить, творить беспредел, мы обязательно нейтрализуем вандалов, - подчеркнул Котов.

Между тем владелец одного из турагентств в Брайтоне Константин Ерохин заметил, что данный район - одна из наиболее вероятных целей мародёров.

Он отметил, что недавно на дверях зданий начали замечать листовки пугающего содержания. Их авторы фактически угрожали выгнать из собственных домов тех, кто не участвует в беспорядках.