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Русская "Братва" спасает Нью-Йорк от мародёров

06 июня 2020, 11:55  •  99 • В мире
Нью-Йорк от мародёров спасает русская "Братва". Так называется байкерский клуб, члены которого патрулируют по ночам улицы города, дабы помешать действиям грабителей и вандалов.
На защиту Нью-Йорка от мародёров встали русскоязычные байкеры. Об их ночных патрулях в американском городе рассказал канал НТВ.
Члены клуба "Братва" наблюдают за районом Брайтон. Как рассказал его глава Константин Котов, они наблюдают за ситуацией на улицах и готовы в любой момент остановить грабителей или вандалов.
Он добавил, что, помимо них, есть и другие добровольные патрули, которые собственными усилиями стараются навести порядок на своих улицах или в районах.
Если мы увидим, что будут что-то громить, крушить, творить беспредел, мы обязательно нейтрализуем вандалов, - подчеркнул Котов.
Между тем владелец одного из турагентств в Брайтоне Константин Ерохин заметил, что данный район - одна из наиболее вероятных целей мародёров.
Он отметил, что недавно на дверях зданий начали замечать листовки пугающего содержания. Их авторы фактически угрожали выгнать из собственных домов тех, кто не участвует в беспорядках.

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