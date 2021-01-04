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Русская "большая беда" для самолёта-"невидимки": NI обнаружил роковую уязвимость F-35 перед Су-35

04 января 2021, 17:00  •  29 • Политика
В США назвали российский Су-35 истребителем для завоевания господства в воздухе. "Если истребитель-невидимка F-35 вступит в воздушную дуэль с Су-35 на малой дальности, он окажется в большой беде", - констатирует NI.
Самолёт Су-35 - главный истребитель России для завоевания превосходства в воздухе. Он сулит большие проблемы даже для самолётов-невидимок США - F-22 и F-35, пишет американский военно-аналитический журнал The National Interest.
Издание хвалит Су-35 за непревзойдённую манёвренность и наличие самой современной электроники и вооружений. По мнению NI, российский истребитель ни в чём не уступает американскому F-15, европейскому Eurofighter и французскому Rafale.
Главный вопрос для США - может ли Су-35 потягаться с самолётами-невидимками F-22 и F-35. В теории воздушные бои будущего будут вестись ракетным оружием на больших расстояниях, и даже в ближнем бою будут использоваться всеракурсные ракеты, которым не нужно, чтобы самолёт смотрел в сторону цели. В таких условиях у американских невидимок должно быть неоспоримое преимущество.
Однако скорость Су-35 (которая увеличивает скорость ракеты) и большая боевая нагрузка позволяют ему вести бой за пределами прямой видимости. А высокая манёвренность в сочетании со средствами радиоэлектронной борьбы позволяют российскому истребителю успешно уклоняться от ракетных атак противника.
Но есть и более серьёзный вопрос. Мы не знаем, насколько технологии малозаметности будут эффективны в борьбе с высокотехнологичным противником. Если истребитель-невидимка F-35 вступит в воздушную дуэль с Су-35 на малой дальности, он окажется в большой беде,
- констатирует американское издание.
Подводя итог, The National Interest признаётся, что многие детали до сих пор остаются неизвестными. По мнению аналитиков издания, Су-35 может быть лучшим самолётом воздушного боя за всю историю и отличным средством доставки ракет к цели. Тем не менее результаты его схватки с F-22 и F-35 являются на данный момент абсолютно непредсказуемыми.

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