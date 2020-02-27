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Русская прослушка для Эрдогана: Самолёт ГРУ узнает всё, что творится в Идлибе

27 февраля 2020, 18:09  •  150 • Война
Самолёт Ту-214Р считается самым современным и «навороченным» российским воздушным разведчиком и принадлежит ГРУ (ныне Главное управление ГШ ВС РФ). Именно в/ч 45807 являлась заказчиком таких самолетов на Казанском авиационном заводе, их выпущено всего два — в 2009-м и 2014 году. В общем, «товар» получился штучным, а потому и используется в исключительных случаях. Как, например, сейчас в Сирии.
Самолёт-разведчик Ту-214Р, с регистрационным номером RF-64514, который базируется сейчас на авиабазе Хмеймим, ранее уже дважды был замечен в Сирии — в феврале 2016 года, а затем он там находился более длительный срок — с июля по начало декабря того же года. Характер выполняемых задач, понятно, не афишировался, но если учесть, что российский президент Владимир Путин с 15 марта 2016 года распорядился начать вывод основных сил военного контингента РФ из Сирии, то дополнительная потребность в воздушной разведке была необходима. Тем более, что и не особо-то и вывели войска, оставив за собой две базы и еще ряд объектов на территории этой страны.
Сейчас потребность в самолёте-разведчике тоже актуальна, особенно с учетом характера разворачиваемых боевых действий в провинции Идлиб, где с одной стороны совместно действуют российско-сирийские подразделения (Россия большей частью помогает авиацией ВКС), а с другой боевики-исламисты при поддержке турецких военных подразделений. Линии фронта (разграничения) как таковой не существует и порой трудно разобрать, кто на какой позиции находится. Здесь велика вероятность нанесения огневого поражения «дружественных» турецких войск именно российской авиацией, что не добавит нормализации отношений Москвы и Анкары, которые сейчас, мягко говоря, достаточно натянуты именно из-за ситуации в Идлибе. Поэтому, как видится, в задачи Ту-214Р будет входить именно мониторинг наземной обстановки, разведывание целей, местоположение турецкой армии и отрядов боевиков. Ну и заодно перехват радиопереговоров, чтобы быть в курсе того, какие там приказы отдает президент Эрдоган своим военным.
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Известно, что Ту-214Р оснащены многочастотным радиотехническим комплексом МРК-411, состоящим из нескольких радиолокационных станций с активными фазированными антенными решётками бокового и кругового обзора, который обеспечивает получение информации как в активном, так и в пассивном режиме. Аппаратура также позволяет вести перехват радиопереговоров. Эти самолёты оснащены и оптико-волоконной системой высокого разрешения «Фракция», которая располагается в обтекателе нижней части фюзеляжа, позволяющая получать в реальном масштабе времени, в видимом и инфракрасных диапазонах, изображения поверхности. Разработанная подмосковной компанией «ТПК Линкос», эта система обеспечивает сканирование огромным по площади участков, выдачу обработанной и синтезированной «картинки» на экраны операторов и в наземные штабы. А благодаря наличию георадара, этот самолёт-разведчик способен обнаруживать даже скрытые под землей или замаскированные объекты.
Ту-214Р создавался именно как комплексный радиолокационный, радиотехнический и радиоразведчик, способный также вести визуальную разведку. Помимо этих функций, самолёт способен также использоваться как пункт боевого управления и наведения средств поражения на обнаруженные цели. По своим характеристикам он способен с высоты в 9−12 километров вести разведку на земле на дальность до 250 километров, обнаруживать цели в глубоком тылу противника находясь под прикрытием своей авиации и средств ПВО. Системы радиотехнической разведки способны обнаруживать РЛС и иные излучающие объекты, идентифицировать их и определять местоположение. Аппаратура способна перехватывать и радиопереговоры противника. Самолёт имеет развитые средства передачи и приёма информации, в том числе спутниковые системы связи.
Интересный факт — Ту-214Р прилетел сейчас в Сирию именно через территорию Турции, а не через воздушное пространство Ирана и Ирака, как это было ранее, в 2016 году. Надо полагать, что турецкие власти были осведомлены об истинном предназначении этой воздушной машины, не смотря на её практически полное сходство с гражданскими лайнерами модели Ту-214/204. Самолёт-разведчик прошелся заодно и над территорией Идлиба (ну, чтобы время зря не терять), потом развернулся над Средиземным морем не долетая до Кипра, а уже затем совершил посадку на российской авиабазе в Хмеймиме в сирийской Латакии.
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Ранее воздушной разведкой в Сирии занимались самолёты Ил-20М (один из них был по ошибке сбит сирийскими силами ПВО 17 сентября 2018 года). Ил-20М — советский военный самолёт радиоэлектронной разведки на базе пассажирского самолёта Ил-18. Оборудован РЛС бокового обзора, фотоаппаратурой, ИК-сканером, оптическими датчиками, системой спутниковой связи для обмена данными в режиме реального времени. Таких воздушных машин специального назначения в российской армии осталось 14 штук (производство 1968−1976 гг.), есть и другие модификации разного предназначения на этой базе в авиации ВМФ и ВКС. Из «свежих» — Ил-22ПП «Порубщик», самолёт радиоэлектронной борьбы, которых было изготовлено три и в 2016 году они поступили на вооружение ВКС России. Предполагалось, что на смену Ил-20М должны были прийти именно Ту-214Р, однако темпы строительства последних как-то затянулись. 30 июня 2016 года Минобороны заключило контракт на строительство третьего Ту-214Р, однако до сих пор его не получило.
Изначально судьба столь мощного и сложного комплекса, как Ту-214Р оказалась нелегкой. Контракт на его создание был заключён ещё в 2002 году и два первых самолёта должны были передать ГРУ до ноября 2008 года. Однако программа затянулась и, как упоминалось, первый из них полетел в 2009 году, а второй в 2014-м. «Разведывательный долгострой» даже послужил поводом для суда — в январе 2012 года в/ч 45807 подала иск в Арбитражный суд Татарстана к казанскому авиапредприятию на 1,24 миллиарда рублей за срыв сроков исполнения заказа. В итоге истцам было присуждено выплатить 180 миллионов рублей. Будет ли суд по третьему недостроенному самолёту неизвестно, как неизвестны и сроки его поставки в войска.
Вполне вероятно, что в качестве самолёта-разведчика могут использоваться и два его «собрата» — Ту-214ОН, построенные по проекту договора «Открытое небо». У самолётов этого типа также есть оборудование для цифровой фотосъемки, РЛС бокового обзора с синтезированной аппаратурой и инфракрасное оборудование. «Зоркость» этой летающей разведывательной лаборатории также позволяет с высоты в девять-двенадцать километров сканировать военные объекты в радиусе 250−400 километров, пеленгуя средства связи и радиосигналы, поступающие на пункты боевого управления. Однако именно подобные возможности послужили поводом для отказа со стороны США для инспекционных полетов Ту-214ОН над своей территорией. Сейчас Вашингтон вообще говорит о желании выйти из договора «Открытое небо», так что самолёты окажутся невостребованы по этой программе. Зато смогут пополнить авиапарк ГРУ.
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