Пока в мире все обсуждают «отравление» Навального, ситуацию с «Северным потоком-2» и Белоруссию, на Украине продолжают русофобскую пропаганду. И это серьезная ситуация, которую нельзя упускать из вида.Украинский писатель Александр Бойченко считает, что русская поэзия очень опасна, потому что она — настоящее шаманство. Те, кто хотят сами писать стихи и изучают русских поэтов, становятся инфицированы их творчеством. Мощная ритмика и рифмы становятся шаманизмом, который якобы заставляет думать о стихах, что они гениальные, а на деле галиматья.Если не рассматривать это заявление только в литературном контексте, на самом деле окажется, что Бойченко говорит тезисы из русофобской пропаганды.На Украине уже давно взяли на вооружение отказ от русской литературы. Дело в том, что «незалежная» очень жаждет быть самостоятельной во всех вопросах, поэтому продвигает идею о чуждости нашей литературы.«Пушкинские поэмы будто прекрасные игрушки, вырезанные изо льда, и холодные, как лед. Такие же и произведения Толстого, Писемского, Гончарова, Достоевского… Нам скажут, что это объективность, а украинцам это всё кажется льдом», — считал классик украинской литературы Нечуй-Левицкий.Складывается впечатление, что с такой позицией вообще нельзя читать ничего, кроме украинской литературы. Что они тогда скажут о произведениях Джейн Остин? Теодора Драйзера? Сестёр Бронте? Фрэнсиса Скотта Фицджеральда? Тоже запрет, ведь надо сохранять украинскую аутентичность?Это, господа, антироссийская пропаганда. Фактический запрет на русскую литературу в украинских школах это лишний раз подтверждает.Оруэлл, как говорят, нервно курит в стороне.