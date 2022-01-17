Русская подлодка у берегов США? В соцсетях говорят о "предупреждении Путина"

Американцы в соцсетях утверждают, что русская подлодка с ядерными боеголовками была замечена у побережья США.

В США в соцсетях обсуждают информацию о том, что подлодка класса "Борей" ВМФ России якобы была замечена у побережья страны.

"Американцы в своих соцсетях обсуждают, как российская подлодка класса "Борей" с 16 ядерными ракетами, в общей сложности 160 боеголовками 19 часов назад всплыла у побережья США, в 14 милях от Норфолка, и ушла незамеченной радарными системами обнаружения, и считают это предупреждением Путина",

- говорится в сообщении аккаунта Twitter "Колядка".

Приводится сообщение издания Defcon Level today, которое ссылается на издание из России "Правда".

Автор также приводит информацию, что китайские источники утверждают, что "субмариной, поставившей в тупик военных из США, была подлодка проекта 941 "Акула". Однако по другой версии, это была субмарина проекта 955 "Борей".