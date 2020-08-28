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Русская подлодка попала в беду? Раскрыта субмарина, озадачившая флот США у Аляски
28 августа 2020, 18:05 • 132 • В мире
Северное командование ВС США сообщило о том, что у берегов Аляски всплыла российская подлодка. Американские военные не исключили, что субмарина попала в беду и тут же заявили о своей готовности помочь. Источник в Тихоокеанском флоте раскрыл, что за подлодка озадачила флот США.
"Штаб Северного командования ВС США внимательно следит за российской подводной лодкой, всплывшей сегодня у Аляски, - сообщается в официальном Twitter военного ведомства. - Мы внимательно отслеживаем интересующие нас суда, в том числе иностранные военно-морские суда, в зоне нашей ответственности".
Там же, в соцсетях говорится о том, что "морская активность России происходит в международных водах далеко за пределами территориального моря США". При этом американские военные, видимо, решили, что у субмарины возникли какие-то проблемы и она попала в беду. На эту мысль наталкивает сообщение американцев о том, что они "всегда готовы помочь тем, кто попал в беду".
"Мы не получали запросов о помощи от ВМФ России или других моряков в этом районе", - в то же время говорится в сообщении Северного командования ВС США.
Источник в Тихоокеанском флоте раскрыл, что за подлодка озадачила флот США. Как сообщил собеседник РИА "Новости", речь идёт об атомном подводном крейсере "Омск". Корабль участвовал в учениях "Океанский щит-2020". В частности, именно "Омск" ранее атаковал поставленную цель из-под воды противокорабельной ракетой "Гранит".
Судя по словам источника, на борту субмарины нет никакой внештатной ситуации, на которую намекнули американцы.
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