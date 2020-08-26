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Русская подлодка напугала The National Interest: "Огромная, страшная"
26 августа 2020, 20:15 • 118 • В мире
Новая русская АПЛ, оснащённая беспилотными аппаратами "Посейдон", напугала авторов американского издания The National Interest. Они пишут, что она "огромная и страшная", и стараются найти минусы.
По мнению экспертов The National Interest, создание Россией атомной подводной лодки специального назначения, оснащёной ядерной боеголовкой и шестью БПА "Посейдон", просто безумная идея. Они поясняют: да, субмарина получилась огромная и страшная, но едва ли она понадобится.
Они привели характеристики субмарины класса "Хабаровск": её проектная длина составляет около 120 метров, а на борту она может нести такие виды вооружения, как торпеды, противокорабельные ракеты и ракеты для поражения наземных целей.
Также судно будет оснащено ядерным реактором и насосно-реактивной двигательной установкой. Дальность плавания такой подлодки неограниченна и зависит лишь от запасов продовольствия.
Что касается БПА "Посейдон", то он представляет собой ядерную двигательную установку с ядерной боеголовкой и способен работать как автономная торпеда с практически неограниченной дальностью хода. Такой аппарат может поражать объекты инфраструктуры противника, авианосные ударные группы и другие цели.
По мнению The National Interest, "этот огромный дрон с ядерным вооружением пугает, но очень непрактичен".
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