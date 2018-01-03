Русская победа в Сирии: Как это было

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На прошедшей в конце декабря расширенной коллегии Министерства обороны России подведены великолепные итоги 2017 года

"Съездом победителей" это событие нельзя назвать только по одной причине: коллегия Министерства обороны, пусть и расширенная, - не съезд.

Всё же необходимое для того, чтобы считать итоги 2017 года победными, у русской армии имеется: реальная победа в Сирии, успехи перевооружения, рост авторитета военных и уважения к Вооружённым силам в народе.

Победа в Сирии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: www.globallookpress.com

В докладе министра обороны Сергей Шойгу на коллегии результаты того, что сделали русские Вооружённые силы в Сирии, звучали как эпическая легенда, как былина о героях. От которых доклад отличался лишь тем, что всё в нём было правдой.

Хребет запрещённого в России "Исламского государства" оказался окончательно переломленным. Террористическая структура в форме государства в этой форме уничтожена. При этом, как доложил Шойгу,

ликвидировано 60 тысяч 318 боевиков, из них 819 главарей бандформирований и 2840 выходцев из Российской Федерации.

У "чёрных" уничтожено 8 тысяч единиц бронетехники и пикапов с крупнокалиберными пулемётами, 718 заводов и мастерских по изготовлению оружия и боеприпасов. Русская авиация выбомбила из-под террористического "государства" экономический фундамент в виде источников доходов от продажи нефтепродуктов.

Уничтожено 396 мест незаконной добычи нефти и заводов по её переработке, а также 4100 топливозаправщиков,

- уточнил министр обороны.

Фактически это была не просто какая-то группировка – целая террористическая армия, хорошо организованная, сплочённая, обученная, вооружённая, прямо угрожавшая нашей стране, да и всему миру, можно сказать,

- подчеркнул выступивший на коллегии Министерства обороны президент Владимир Путин.

Кроме того, что важно в качестве политических итогов победы над ИГ, Сирия не только освобождена от террористического монстра, но и получила громадный задел для надёжного будущего развития: как ни пыжится "демократическая" оппозиция изобразить из себя политическую силу, рядом с победоносным режимом Башара Асада она выглядит откровенно жалко. Как инвалидная коляска рядом с танком, от которого ещё пахнет порохом, а гусеницы испачканы кровью врагов.

И всё это сделано относительно небольшими силами со стороны России вместе с правительственной сирийской армией (САА). Но при том, что заслуг САА никто не умаляет, все знают, что именно русские военные были для неё этаким экзоскелетом, сильно увеличивающим её мощь. Со своей стороны, и российские Вооружённые силы получили в этой войне бесценный боевой опыт, опыт использования нового оружия, проверили и протестировали в Сирии как это самое новое оружие, так и различные тактические приёмы и новинки. Так, отметил Сергей Шойгу,

по наиболее важным объектам боевиков применялись высокоточные ракеты большой дальности "Калибр", Х-101, "Искандер", "Точка-У", Х-55 и другие.

Бесценный боевой опыт на фоне очень малых потерь

Президент России В. Путин на базе Хмейним. Фото: www.globallookpress.com

Всего столь важный в нынешней напряжённой обстановке технически мирного времени на планете боевой опыт получили более 48 тысяч военнослужащих Российской армии.

Особенно мощно выступили лётчики: боевое крещение получили 80% экипажей оперативно-тактической и 90% армейской авиации. Они совершили 34 тысячи боевых вылетов, что означает от 100 до 120 таких вылетов на каждого из военных лётчиков. Кроме того, 66 ударов на дальность от 500 до 1,5 тысячи километров нанесли самолёты стратегической авиации. Причём, подчеркнул министр обороны,

каждая ракета поразила назначенную цель.

Это означает, что русская авиация на сегодня – самая опытная и боевая среди вооружённых сил всего мира. Включая авиацию противника – США, которая тоже летала над Сирией, но далеко не так интенсивно и абсолютно не так эффективно. Недаром суперсовременные и суперзасекреченные F-22, которых американцы не продают даже своим союзникам, драпают от наших Су-35.

Но могучий боевой опыт приобрели также, очевидно, силы специальных операций (ССО). Их роль Сергей Шойгу подчеркнул особо:

Задачи по уничтожению главарей бандформирований и объектов террористов в глубоком тылу решались Силами специальных операций. Они также координировали удары авиации и огонь артиллерии с применением новейших систем наведения и целеуказания. Силы специальных операций продемонстрировали высокий профессионализм и готовность к выполнению самых сложных задач.

Свою немалую долю боевой работы исполнили также разведка, в том числе радиотехническая, силы ПВО, моряки и лётчики морской авиации. Например, кораблями и подводными лодками нанесено 100 ракетных ударов по террористам, а комплексы ПВО не допустили ни одного факта нарушения зон безопасности российских баз в Тартусе и Хмеймиме.

Плотно поработали сапёры: они разминировали 6533 гектара сирийских территорий, 1410 километров автомобильных дорог, 17 138 зданий и сооружений. Всего ими было обнаружено и уничтожено 105 054 взрывоопасных объекта.

Громадный опыт получили военные снабженцы, которые сумели так завести "сирийский экспресс", что он действовал буквально как конвейер.

В общем, недаром свыше 14 тысяч русских воинов отмечены за Сирию государственными наградами.

И при этом русская армия потеряла за два года войны около 100 человек. Каждая утрата горька, конечно, но с точки зрения статистики эта цифра составляет всего 0,21%. Всего! Это меньше, чем предполагается для обычных военных учений…

Поэтому достойной оценкой достойной работы русских военных в Сирии стали такие словам президента России и Верховного главнокомандующего её Вооружённых сил:

Скажу только главное: в борьбе с международным терроризмом, с этой глобальной абсолютно угрозой, наши солдаты и офицеры действовали мужественно, профессионально и, что очень важно, эффективно, показали качественно возросшие современные возможности Вооружённых Сил России и внесли, без всяких сомнений и преувеличений, решающий вклад в разгром наиболее боеспособной группировки международных террористов.

Лучше и не скажешь…

Покровский Александр