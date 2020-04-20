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Русская песня, чтобы успокоить Европу: Финская полиция спела культовую "Я люблю тебя, жизнь"

20 апреля 2020, 18:10  •  120 • В мире
Мужчина в форме полицейского идёт по городу и поёт. Необычно? Да. Но ещё необычнее то, что исполняет он культовую русскую песню "Я люблю тебя, жизнь". Так финны попытались успокоить Европу.
На YouTube появилось видео из финского города Оулу, где полицейский на пустынных улицах исполняет песню. Была выбрана культовая композиция Марка Бернеса "Я люблю тебя, жизнь". Стихи Константина Ваншенкина, музыка Эдуарда Колмановского. Автор перевода на финский язык неизвестен.
Статный полицейский, всем своим видом внушающий уверенность, патрулирует улицы Оулу и поёт. Под видеороликом сказано, что полиция надеется справиться с повседневной жизнью и рекомендует оставаться дома.
Мужчина в форме на самом деле отношения к полиции не имеет. "Тенором финской полиции" стал оперный певец Петрус Шредерус.
Видео за два дня просмотрено почти 900 тысяч раз. Среди 2,3 тысячи комментариев много восторженных отзывов.
"Сильное исполнение сильной песни", - написала Марина Манвелян.
"Потрясающие звуки. Песня коснулась моего сердца", - призналась Сьюзан Риверс.
"Шокирующая интерпретация! Я никогда не чувствовал эту песню раньше, думал, что слишком молод для советской классики", - прокомментировал видео Тони Матикайнен из Чехии.

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