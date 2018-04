Русская "Мёртвая рука"? Её не существует! • 307 • Аналитика



«Персонального компьютера не может быть. Могут быть персональный автомобиль, персональная пенсия, персональная дача. Вы вообще знаете, что такое ЭВМ? ЭВМ — это 100 квадратных метров площади, 25 человек обслуживающего персонала и 30 литров спирта ежемесячно!»

Н.В. Горшков, председатель Госкомитета СССР по вычислительной технике и информатике, 1980 г.



Зам. министра радиопромышленности, конечно, преувеличивал, но общий уровень электроники той эпохи не вызывает сомнений. До крайности примитивно с точки зрения нашего времени. Первая отечественная персональная ЭВМ "Агат" (1984 г.) — разрядность 8 бит, тактовая частота 1 МГц, объем памяти десятки Кб — в тысячи, десятки тысяч раз слабее современных смартфонов. В недрах военных бункеров наверняка существовали и более производительные "вычислительные центры", но возможности были все же ограничены. Уровень технологий начала 80-х однозначно задавал ЭВМ как громоздкую машину со смешной по сегодняшним меркам производительностью.





В час “икс” у внезапно поумневшей ЭВМ вдруг проявились бы признаки искусственного интеллекта. Она смогла достоверно проанализировать телеметрию с постов РВСН, уровень радиации и сейсмической активности в разных частях страны, интенсивность переговоров на военных частотах, возникновение точечных источников ионизирующего и электромагнитного излучения по ключевым координатам (соответствующим стратегически важным объектам на территории СССР) и, убедившись в гибели всех находившихся в бункере людей, самостоятельно приняла бы решение о нанесении ответного ядерного удара!



Таким описывают принцип действия системы “Периметр”. Советский “скайнет”, мертвая рука на ядерной кнопке, “аморальное” изобретение военных. По слухам, было поставлено на боевое дежурство уже в 1985-86 гг.



Прежде чем спорить о моральности, сперва надо узнать, существовала ли подобная машина?



В этой истории слишком много несоответствий. В источниках, в т.ч. близких к официальным, встречается подробное описание устройства командной ракеты, в т.ч. раскрываются индексы ГРАУ, фотографии и технические характеристики её компонентов.



Но едва доходит до “Машины Судного дня” (главного, по мнению общественности, компонента “Периметра”), воцаряется мёртвая тишина. Источники (книги, монографии, заявления официальных лиц), до этого с охотой описывавшие ракету, ничего не говорят о системе, способной принимать решения в автоматическом режиме. Вообще ни-че-го.



Вы подумаете про секретность. Где была секретность, когда подробно рассказывали про командную ракету?



Молчание выглядит подозрительно на фоне всемирных презентаций “Авангарда”, “Сармата” или радаров СПРН “Воронеж”, раскрывающих облик и основные характеристики этих систем.



О структуре РВСН и системе предупреждения о ракетном нападении известно многое. В прессе открыто говорят о системе “Казбек” (ядерный чемоданчик); по крайней мере, можно уловить общий смысл: несколько человек из высшего руководства страны имеют возможность при помощи мобильных терминалов “Казбека” привести в действие ядерный арсенал России.



Известен в общем виде состав космической группировки СПРН “Око”. По крайней мере, никто не пытается скрывать количество, тип орбиты и даже военные обозначения спутников.



В открытой печати можно обнаружить, к примеру, такие данные: в декабре 1990 года в 8-й ракетной дивизии (пгт. Юрья) на боевое дежурство заступил полк (командир — полковник С. И. Арзамасцев) с модернизированным командным ракетным комплексом, получившим название «Периметр-РЦ», в состав которого входит командная ракета, созданная на базе МБР РТ-2ПМ «Тополь».



А как же “Мёртвая рука”? Никак.



Издания, ссылаясь друг на друга, перепечатывают один и тот же набор фраз про “суперкомпьютер” и “сложную систему датчиков”. Разрешите узнать первоисточник?



Единственный, кто говорил о “Машине Судного дня” как о готовой, принятой на вооружение системе, был полковник в отставке В.Е. Ярынич, с 2001 г. профессор Калифорнийского университета Сан-Бернардино. Тот самый отрывок из его интервью приводится в каждой статье о “Периметре”. А больше... А больше ничего.



Сказка приобрела невероятный успех. В лучших законах жанра: и мистика, и кровь, и ужасы.



На фоне раздувшейся “сенсации” прошли незамеченными заявления других ученых.



В 1993 году бывш. заместитель директора ЦНИИМАШ Виктор Суриков рассказывал, что в СССР задумывались над созданием системы автоматического запуска, срабатывающей на основе сейсмических, световых и радиационных датчиков, но отметил, что проект был в конечном счете отвергнут маршалом Сергеем Ахромеевым и никогда не реализовывался на практике.



Смелая мечта, превращенная стараниями журналистов в “сенсационную новость”.



Если посмотреть на вещи в логической плоскости, то одним из основных поражающих факторов ядерного взрыва всегда называется электромагнитный импульс, выводящий из строя электронику. Каким же образом громоздкая ЭВМ разработки 1970-80 х гг. могла обладать достаточной боевой устойчивостью в условиях ядерной войны?



Допустим, неуязвимый компьютер сможет пережить удар. Абсурд, но да ладно. Вся история с “мертвой рукой” — абсурд.



Допустим, компьютер в бункере уцелел. Но что останется от “расположенной на поверхности сложной системы из сенсорных датчиков для измерения сейсмической активности, воздушного давления и радиации”, при этом на значительной территории?



Как видите, я намеренно не упоминаю здесь название “Периметр”. Потому что система с таким названием действительно существовала, но выполняла совершенно иную задачу.



Устаревшая на данный момент резервная система связи РВСН, о которой уже не стесняются говорить её создатели.



“Периметр” (индекс УРВ РВСН — 15Э60) был предназначен для гарантированного доведения боевых приказов от высших звеньев управления (Генеральный штаб Вооружённых сил, Управление РВСН) до командных пунктов и отдельных пусковых установок стратегических ракет в случае повреждения основных линий связи.



Суть изобретения — радиопередатчик, установленный на баллистической ракете: пролетая над территорией СССР, командная ракета транслировала сигнал о начале войны на отдельные командные пункты и пусковые установки МБР.



Главное научное достижение в процессе создания “ракеты-ретранслятора” — обеспечение надежного приема сигнала от пролетающей в ближнем космосе МБР, при отсутствии у неё стабильной (и даже опорной) орбиты.



Командные ракеты комплекса 15П011 “Периметр”, имеющие индекс 15А11, разработаны КБ «Южное» на базе ракет 15А16 (МР УР-100У). Оснащены специальной головной частью 15Б99, содержащей радиотехническую командную систему разработки ОКБ ЛПИ, предназначенной для гарантированного доведения боевых приказов центрального командного пункта до всех командных пунктов и пусковых установок в условиях воздействия ядерных взрывов и активного радиоэлектронного противодействия, при полёте ГЧ на пассивном участке траектории. Техническая эксплуатация ракет идентична эксплуатации базовой ракеты 15А16. Пусковая установка 15П716 — шахтная, автоматизированная, высокозащищённая, типа ОС, вероятнее всего, модернизированная ПУ ОС-84. Не исключается возможность базирования ракет и в других типах пусковых шахт. Разработка командной ракеты начата по ТТТ Минобороны в 1974 году. Лётно-конструкторские испытания проводились на НИИП-5 (Байконур) с 1979 по 1986 гг. Всего проведено 7 пусков (из них 6 успешных и 1 — частично успешный). Масса ГЧ 15Б99 — 1412 кг.

Ракеты и космические аппараты конструкторского бюро «Южное» / Под общей ред. С. Н. Конюхова, 2001.



К каждому материалу, посвященному “Периметру”, для большей убедительности всегда прилагается изображение командной ракеты 15А11.



Что касается популярной легенды о “компьютере-убийце”, то большинство материалов акцентирует внимание именно на “автоматическом принятии решений”. Ни авторы, ни публика совершенно не задумываются о том, что заявленная тема и аргументация (подробное описание командной ракеты) не соответствуют друг другу. “Сегодня будем изучать физику, поэтому поговорим о химии”.



Никто не задумывается о возможности создания столь развитого вычислительного центра с признаками ИИ на советской элементной базе конца 70-х — начала 80-х гг.



Ни о боевой живучести системы и её компонентов (расположенные на поверхности датчики и каналы передачи данных протяженностью в сотни, если не в тысячи километров) в условиях ядерной войны.



Ни о самом смысле существования “мёртвой руки”: ведь работоспособность систем связи означает и наличие связи между командными пунктами, что даёт возможность военным принять решения об ударе без помощи какой-либо машины.



Иногда в качестве аргумента приводится “американский аналог” — AN/DRC-8 Emergency Rocket Communications System, которая действительно была прямым аналогом советского “Периметра”. В техническом плане комплекс состоял из ракет-передатчиков, собранных на базе МБР “Минитмэн-2”, и, разумеется, не имел никакого отношения к “компьютерам-убийцам”. На иллюстрации представлена головная часть командной ракеты. Система ERCS была снята с боевого дежурства в 1991 гг.



Вы не поверите! Но в США существовал и свой аналог “мёртвой руки”. К сожалению для любителей боевой фантастики, система “Зеркало” (Looking Glass) выглядела до крайности примитивным образом, несмотря на все достижения “Эппла”, “Майкрософт” и IBM.



Стремясь не допустить уничтожения стационарных командных пунктов превентивным ударом, американцы рассредоточили управление, организовав дополнительные (резервные) командные пункты на борту самолетов. EC-135С, непрерывно сменяя друг друга, провели в воздухе 29 лет. Последний “Самолет Судного дня” приземлился 24 июля 1990 года.



В настоящее время собственная “мертвая рука” имеется и у Великобритании. На борту подлодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) хранится запечатанное письмо премьер-министра с инструкцией на случай ядерной войны. Точное содержание письма остается секретом, эксперты лишь озвучивают догадки. Среди наиболее обоснованных предположений рассматриваются: нанесение ответного ядерного удара, отказ от удара, действия командира по собственному усмотрению или переход под командование союзников.



Выводы



Сомнения в существовании “Мёртвой руки” как автоматического комплекса принятия решений непременно вызовут волну критики среди тех, кто привык верить в эту легенду. Хотелось бы только, чтобы критика была обоснованной.



Ведь, по сути, единственным подтверждением “Мёртвой руки” служит неофициальное интервью журналу Wired. Все остальное — его бесконечные интерпретации в отсутствие других подтверждений. О мифической системе неизвестно ровным счетом ничего, а её принцип работы и необходимость существования противоречат как известным фактам о РВСН, так и возможностям вычислительной техники 1970-80-х гг.



О мифической системе неизвестно ровным счетом ничего, а её принцип работы и необходимость существования противоречат как известным фактам о РВСН, так и возможностям вычислительной техники 1970-80-х гг.Господа, спите спокойно!

