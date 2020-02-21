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Русская мечта Владимира Жириновского. Предсказавший возвращение Крыма и террор на Востоке - о будущем российской власти

21 февраля 2020, 15:54  •  88 • Политика
В эфире телеканала "Царьград" - Владимир Жириновский. В качестве гостя программы "Русская мечта" депутат расскажет Константину Малофееву о своём новом прогнозе. К слову, именно Жириновский в своё время предсказал возвращение Крыма, распад Украины или, например, образование на Востоке террористического государства. А что теперь?
Депутат Госдумы Владимир Жириновский - гость авторской программы учредителя телеканала "Царьград" Константина Малофеева "Русская мечта". В эфир программа выйдет в самом скором времени.
Пока же отметим, с политиком Константин Малофеев говорил не только о видении лучшего будущего для России, но и о событиях прошлых лет. Ведь, как известно, Владимир Жириновский - человек, чьи предсказания всегда сбывались, даже если казались невероятными.
Так, в 2004 году он пообещал американцам чернокожего президента. Сбылось через пять лет. В 2008-м напророчил возвращение Крыма и распад Украины. А ещё через два года - образование на Востоке террористического государства. Одно из последних ярких заявлений политика - предсказание о будущем российской власти.
Итак, Владимир Жириновский в программе Константина Малофеева "Русская мечта" даст свой прогноз о будущем России. Смотрите в конце февраля на телеканале "Царьград".

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