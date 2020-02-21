Русская мечта Владимира Жириновского. Предсказавший возвращение Крыма и террор на Востоке - о будущем российской власти

Депутат Госдумы Владимир Жириновский - гость авторской программы учредителя телеканала "Царьград" Константина Малофеева "Русская мечта". В эфир программа выйдет в самом скором времени.

Пока же отметим, с политиком Константин Малофеев говорил не только о видении лучшего будущего для России, но и о событиях прошлых лет. Ведь, как известно, Владимир Жириновский - человек, чьи предсказания всегда сбывались, даже если казались невероятными.

Так, в 2004 году он пообещал американцам чернокожего президента. Сбылось через пять лет. В 2008-м напророчил возвращение Крыма и распад Украины. А ещё через два года - образование на Востоке террористического государства. Одно из последних ярких заявлений политика - предсказание о будущем российской власти.

Итак, Владимир Жириновский в программе Константина Малофеева "Русская мечта" даст свой прогноз о будущем России. Смотрите в конце февраля на телеканале "Царьград".