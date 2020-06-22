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Русская мастерица стала поставщиком британского двора: В её свечи влюбилась сама королева
22 июня 2020, 21:00 • 90 • В мире
В творения русской мастерицы из Сибири влюбилась сама британская королева: свечи, украшенные любимыми цветами Елизаветы II, уже 4 года поставляются из села Бурмистрово в Букингемский дворец.
Удивительную историю о простой сельчанке и её высочайших заказчиках рассказали СМИ. Алла Павленко из села Бурмистрово, что в Новосибирской области, уже несколько лет увлекается изготовлением дизайнерских свечей по особой венецианской технологии. Однажды она задумала создать свечи в честь английской королевы. Для этого сибирячка изучила привычки и пристрастия Елизаветы II, узнала, что та очень любит розы. В честь британской королевы даже названо несколько сортов роз.
Именно их Алла Павленко и взяла за основу будущих свечей. Первые две свечки она отправила в Букингемский дворец в качестве подарка. И уже вскоре, к своему удивлению, получила официальное письмо с благодарностью от самой королевы. А вскоре заказы стали регулярными - так понравились Елизавете II прекрасные свечи от русской мастерицы.
Алла Павленко признаётся, что свечами стала заниматься практически случайно: дочь подарила набор для рукоделия. Ну а теперь настолько хорошо освоила это непростое занятие, что выполняет заказы со всего мира. Например, сейчас изготавливает свечки с Микки Маусом - как несложно догадаться, заказ уйдёт в США.
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