Русская ловушка для украинского шпиона: как наказали агента, не задействуя суд

Украинский шпион был выдворен из России. ФСБ опубликовали видео допроса некоего Семеняка, который мог собирать секретные сведения. Военный эксперт Кнутов полагает, что для украинского шпиона подготовили русскую ловушку и наказали, даже не задействуя суд.

ФСБ опубликовала видео задержания украинского агента Алексея Семеняка - ранее сообщалось, что он оказывал "консультативную помощь" СБУ. Он работал на украинские спецслужбы и мог нанести вред интересам России.

На допросе Алексей Семеняк признался, что СБУ координировала его действия на протяжении длительного времени. Однако, как и рассказывал Царьград, Семеняка не задержали и не арестовали, а выслали из России, запретив въезд на 25 лет.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Царьградом предположил, что Семеняк не успел передать секретные данные украинской стороне, однако пытался это сделать:

У него могли быть какие-то знакомые или даже знакомые знакомых, работающие в вооружённых силах. Им и могли пытаться установить программное обеспечение, считывающее секретную информацию, - отметил Кнутов. - Например, девушка переписывается с военным. И во время этой переписки программа ставится на телефон к военному. Начинается отслеживание той информации, которая поступает на телефон - в частности, о его местоположении и так далее.

Зная, куда перемещаются военные в данный момент, можно предположить и маршрут военной техники, продолжил эксперт. Или же Семеняк мог пытаться собрать сведения военных корпораций в России. Словом, разброс большой, однако, как считает Кнутов, данные переданы не были:

Как я понимаю, он не успел всем этим воспользоваться, иначе его бы арестовали, а не выдворили, - подчеркнул эксперт.

Впрочем, теперь Семеняка ожидает непростой разговор по ту сторону границы: