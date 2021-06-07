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Русская ловушка для украинского шпиона: как наказали агента, не задействуя суд
07 июня 2021, 14:15 • 435 • Политика
Украинский шпион был выдворен из России. ФСБ опубликовали видео допроса некоего Семеняка, который мог собирать секретные сведения. Военный эксперт Кнутов полагает, что для украинского шпиона подготовили русскую ловушку и наказали, даже не задействуя суд.
ФСБ опубликовала видео задержания украинского агента Алексея Семеняка - ранее сообщалось, что он оказывал "консультативную помощь" СБУ. Он работал на украинские спецслужбы и мог нанести вред интересам России.
На допросе Алексей Семеняк признался, что СБУ координировала его действия на протяжении длительного времени. Однако, как и рассказывал Царьград, Семеняка не задержали и не арестовали, а выслали из России, запретив въезд на 25 лет.
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Царьградом предположил, что Семеняк не успел передать секретные данные украинской стороне, однако пытался это сделать:
Зная, куда перемещаются военные в данный момент, можно предположить и маршрут военной техники, продолжил эксперт. Или же Семеняк мог пытаться собрать сведения военных корпораций в России. Словом, разброс большой, однако, как считает Кнутов, данные переданы не были:
Впрочем, теперь Семеняка ожидает непростой разговор по ту сторону границы:
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