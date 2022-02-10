Русская летающая лаборатория А-100 испытана после многолетней паузы

А-100 "Премьер" выполнил первый полёт с включённой РЛС. И это первое испытание летающей лаборатории после многолетней паузы.

Первый полёт в рамках продолжающихся испытаний выполнил новейший самолёт радиолокационного дозора, произведённый в России, - А-100 "Премьер". По словам собеседника "РИА Новости", полёт был совершён в Таганроге с включённым радиолокационным оборудованием.

Надо сказать, что последний раз о полётах А-100 рассказывали в феврале 2019 года. Тогда "Премьер" впервые поднялся в воздух. И это были предварительные испытания. До этого летающая лаборатория летала в рамках конструкторских испытаний.

Досье

А-100 создан кооперацией предприятий в составе концерна "Вега", ТАНТК им. Бериева (входят в "Росэлектронику" и ОАК корпорации "Ростех") и ряда других организаций оборонно-промышленного комплекса страны. Головной разработчик комплекса - концерн "Вега" - создаёт А-100 на замену стоящему на вооружении самолёту ДРЛО А-50.

Авиационный комплекс А-100 разработан в связи с появлением новых классов целей и созданием истребительной авиации нового поколения. Его возможности значительно превосходят как отечественные, так и зарубежные аналоги, в том числе самолёт ДРЛО Е-3 ВВС США.