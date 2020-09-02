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Русская культура продолжит доминировать на фоне полного разложения украинского образования
02 сентября 2020, 11:45 • 82 • Украина
Перевод русскоязычных школ Украины на преподавание на украинском языке мало повлияет на ситуацию с русским языком, хотя и является проявлением дискриминации.
Об этом заявил политолог Александр Семченко.
«Система государственного русского образования в Украине полностью разгромлена. Но в принципе – это не такая уж большая потеря, поскольку система государственного образования в Украине и так уже разрушена в целом, – что русская, что украинская.
Конечно, политически закрытие русских школ – подход неграмотный. Русских поставили ниже всех, ведь школы на венгерском и польском языке продолжают работать. А на русском вот нельзя учить детей. Но есть еще самообразование и частное образование. Русская культура, русский язык, русское образование все равно пробьется», – сказал Александр Семченко.
Напомним, с 1 сентября 2020 года русскоязычные школы на Украине перешли на обучение на украинском языке. При этом представители других национальных меньшинств, чьи языки являются официальными в Евросоюзе, до 2023 года могут продолжать учиться на родном языке.
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