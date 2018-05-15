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Русская крестьянка и её К-700

15 мая 2018, 06:09  •  120 • Аналитика
1998 год. Однажды, когда начиналась одна из моих командировок в Москву, я сидел уже в своём купе рядом с попутчиком, парнем студенческого вида. В купе быстро вошла женщина, положила вещи на свою полку и обратилась ко мне и студенту: "Ребята! У меня три тяжёлые сумки перед вагоном, занесите сюда, я заплачу..." Мы с парнем выполнили её просьбу, но от платы отказались. Соседка горячо нас поблагодарила, а когда поезд тронулся, начала настойчиво угощать домашними пирожками, варёными яйцами, жареной бараниной и другой снедью явно деревенского происхождения.



Постепенно мы разговорились. Соседка была в возрасте 45 лет, ехала в Москву к замужней дочери, а в тяжеленных сумках везла ей подарки в виде разных продовольственных припасов из своего подворья. Как выяснилось, жила она в посёлке бывшего совхоза в одном из заволжских районов Волгоградской области. Этот степной район известен своими дынями, помидорами и арбузами. А ещё в тамошних "пампасах" в последнее время загуляли небольшие стада полудиких лошадок и отары овец, хотя в целом местные сельхозпредприятия смотрелись плачевно.


Соседка была женщиной весёлой, словоохотливой, рассказывала о себе много и с удовольствием. Родом она была из Армавира, жила там почти всю жизнь и работала в лаборатории контрольно-измерительных приборов техником. Под сорок лет овдовела, дочь её к тому времени была уже замужем в Москве. И решила одинокая вдова вторично создать семью. Для этого обратилась в газеты с брачными объявлениями и где-то за год нашла подходящего человека. Это был бездетный вдовец чуть старше её, который проживал в совхозном посёлке волгоградского Заволжья. Дальше я попытаюсь впрямую воспроизвести то, что она рассказывала:

"С новым мужем мне очень повезло. Он в этом бывшем совхозе главным инженером числился. Его туда директор сманил, когда в армии дела пошли плохо. Он до этого служил майором в инженерном полку, что стоял неподалёку. Жена его первая была очень нездоровой женщиной, ей нельзя было иметь детей. Сам он — совсем непьющий мужик и с чудинкой! Руки у него золотые, и хлебом не корми, дай что-нибудь смастерить или изобрести… А ещё книжки всякие читать и собирать любит. Очень по сердцу он мне пришёлся, вот и рискнули, родила почти в сорок лет. Мальчишечка получился — загляденье! Здоровенький, бойкий, умный, ему уже 6 лет сейчас. Муж говорит, что это — наш маленький прынц, так и кличет его, прынц да прынц! Ну, а прынцу — наследство надо. Стали мы своё хозяйство подымать. От совхоза-то ничего не осталось. Начальство остатки расторговывало, работяги с огородов кормились кое-как, да последние рубахи пропивали.

Когда совхозную землю делили на паи, каждому пришлось по 11 гектаров. Так что у нас с мужем 22 га. Да ведь это всё степь неполивная. Но муж придумал, отрыл с мужиками несколько колодцев и сварганил орошение на 2-х наших гектарах. Эту землю мы сдали в аренду корейцам под лук, а ещё 10 гектаров они взяли под дыни и арбузы. С этого нам пошли первые деньги. Постепенно мы всю свою землю задействовали, потом начали на мясо баранов и бычков растить, скотный двор построили. Мясо у нас брали городские родственники мужа на базар, в магазины, а потом ещё два завода в свои столовые начали заказы делать, это вообще очень удобно и выгодно стало.

Начали мы расширяться, соседскую землю арендовать, да соседей к себе в работу брать, вместо совхоза. Только избаловался народ, всё норовит украсть по мелочи на выпивку или попрошайничать, особенно бабы. Но с бабами легче, я им не отказываю в просьбах, муки там или картошки, а потом сама прошу на огороде чего сделать, за скотиной походить, постирать, в доме убрать. Им это в привычку, да и недолго, а мне время на мои дела высвобождается. Самое главное дело моё теперь — мужиков нанятых понукать, не давать пить на работе, лодырничать да приворовывать. Ох, и хлебнула я поначалу! Но потом перетёрлось как-то... Мы с мужем платили честно, не по-совхозному, так бабы постепенно мне помогать начали с мужьями-то своими управляться... Понемногу остатки совхозной техники отремонтировали, да в дело пустили.

На будущий год думаем почти всю землю, что в посёлке числится, пшеницей засеять. Нам с мужем один хлебокомбинат в городе поверил и договор заключил, чтоб мы на ихний элеватор пшеницу сдавали. Так что дело пошло. Месяц назад мы с мужем под этот договор купили да пригнали трактор "Кировец", К-700…"

Я слушал свою маленькую простоватую собеседницу, всё больше проникаясь восхищённым удивлением. "Кировец", К-700 — ведь это же ревущий дизельный монстр с огромными колёсами, самый мощный трактор советских времён!

Да уж, есть женщины в русских селеньях... И нет им переводу!
Автор: Михаил Гольдреер

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