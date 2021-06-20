Русская классика по их правилам: В "Дяде Ване" сыграла чернокожая актриса

Русская классика вновь адаптирована в Великобритании по их правилам. Там сняли спектакль для проката в кинотеатрах. В чеховском "Дяде Ване" сыграла чернокожая актриса.

В Великобритании сняли спектакль для проката в кинотеатрах. Зрители смогут увидеть на больших экранах драму по мотивам пьесы Антона Чехова "Дядя Ваня".

Эта постановка стала первой для демонстрации широкой публике в кинотеатрах в Объединённом Королевстве с начала пандемии коронавируса.

Русский Telegram-канал "Голос Мордора" обратил внимание на актёрский состав спектакля-фильма. Он поделился с подписчиками портретами персонажей.

Одну из ролей исполнила темнокожая артистка Розалинд Элизар. Режиссёр Иэн Риксон пригласил её сыграть Елену Андреевну.

Это далеко не первая адаптация произведений русской классики или ключевых исторических моментов нашей страны, в которой появились темнокожие актёры.

Так, в 2020 году вышел сериал "Великая", посвящённый молодости императрицы Екатерины II. Роль князя Ростова в нём исполнил Абрахам Попула, а графа Орлова воплотил британец индийского происхождения Саша Дхаван.