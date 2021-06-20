Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Всё готово к большой войне": Предсказавший смерть президента Польши п...
Воюют против «оккупантов», а насилуют свои
План по спасению России провалился. Стране сулят катастрофу
"Вседозволенности положен предел": Американцев восхитила охрана Путина
Главная / В мире

Русская классика по их правилам: В "Дяде Ване" сыграла чернокожая актриса

20 июня 2021, 17:40  •  109 • В мире
Русская классика вновь адаптирована в Великобритании по их правилам. Там сняли спектакль для проката в кинотеатрах. В чеховском "Дяде Ване" сыграла чернокожая актриса.
В Великобритании сняли спектакль для проката в кинотеатрах. Зрители смогут увидеть на больших экранах драму по мотивам пьесы Антона Чехова "Дядя Ваня".
Эта постановка стала первой для демонстрации широкой публике в кинотеатрах в Объединённом Королевстве с начала пандемии коронавируса.
Русский Telegram-канал "Голос Мордора" обратил внимание на актёрский состав спектакля-фильма. Он поделился с подписчиками портретами персонажей.
Одну из ролей исполнила темнокожая артистка Розалинд Элизар. Режиссёр Иэн Риксон пригласил её сыграть Елену Андреевну.
Это далеко не первая адаптация произведений русской классики или ключевых исторических моментов нашей страны, в которой появились темнокожие актёры.
Так, в 2020 году вышел сериал "Великая", посвящённый молодости императрицы Екатерины II. Роль князя Ростова в нём исполнил Абрахам Попула, а графа Орлова воплотил британец индийского происхождения Саша Дхаван.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






109
Источник
Похожие новости
19 июня 2021, 13:15
"Всё готово к большой войне": Предсказавший смерть президента Польши призвал запасаться продуктами
20 июня 2021, 02:05
Nasz Dziennik: Байден передаёт Польшу в руки Германии, что означает – и России
19 июня 2021, 03:10
"Команда Байдена разыгрывает спектакль": Провидец заговорил о войне на фоне новой чумы
19 июня 2021, 11:25
Тайны саммита Путин – Байден. Кто на самом деле попал в ловушку
20 июня 2021, 02:00
«Градус истерии будет нарастать»: почему США заявили о резервных средствах на случай «посягательств» России на Украине
19 июня 2021, 05:55
Трамп блеснул в тесте на слабоумие. Какие задачки дадут решать Байдену?
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 июня 2021, 00:35
В Киеве узнали о разговоре Байдена с Путиным от Нуланд
15 июня 2021, 01:00
"Зачитай, всё": Протасевич рассказал, как на самом деле записывают обращения Тихановской
17 июня 2021, 11:45
В Кремле назвали условие обмена Навального после встречи с Байденом
13 июня 2021, 20:35
Экс-офицер СБУ сдал своих, ставших чужими: В России готовят диверсии
16 июня 2021, 12:50
"Без колебаний встанет за Москву": Sohu рассказало о мощном союзнике России
20 июня 2021, 14:00
Натовский военачальник принёс извинения русским: "Вы были правы"
15 июня 2021, 15:40
Такого не придумывал никто в мире: Киев пробил дно "жадности"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.