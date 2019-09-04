Русская интеллигенция исчезла, и "Владимир Ильич очень активно в этом участвовал" - Познер

Владимир Познер по просьбе подписчика ответил на вопрос о русской интеллигенции - говорил о том, когда исчезла. Тележурналист отметил, для начала следует понимать, что в странах мира нет такого понятия. И в словарях - французском или английском - со словом "интеллигенция" будет отсыл к тому, что речь идет о русской прослойке общества.

"Это не интеллигентный человек, это не образованный человек, интеллигенция – это некое общественное явление, - говорит Владимир Познер в колонке на своем сайте. - Которое возникло, судя по всему, где-то в районе первой четверти XIX века".

Познер считает, что интеллигенция как слой появилась в России из-за "колоссального давления" и в "особых условиях". И со временем эта прослойка была уничтожена. Причем уничтожение сначала произошло в годы Первой мировой войны, сказал Познер. А затем при Владимире Ленине, в годы кровавой революции - "Владимир Ильич очень активно в этом участвовал", подчеркнул Познер.

"...Потом 37-й год, потом Великая Отечественная война, потом дальнейшие преследования, - продолжил ряд журналист. - И в конце концов интеллигенции не стало".

Теперь же, в современной России, как считает Познер, нет такого явления, как интеллигенция. И, продолжает спикер, "ее не будет больше никогда", поскольку явление исчезло, а условий, при которых оно вновь могло бы появиться, больше не возникает. В целом произошедшее с интеллигенцией Познер считает большой потерей.

"...Потому что эта та часть общества, по которой можно было проверять себя".