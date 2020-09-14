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«Русская это земля!»: в Кривом Роге продавец поставила на место националиста

14 сентября 2020, 17:05  •  62 • Украина

В Кривом Роге сотрудница магазина смело в глаза рассказала «патриоту» все, что она думает о нынешней ситуации на Украине, на Донбассе и, со словами «это русская земля» выставила его из помещения.

На видео, которое обнародовал «патриот»-провокатор Александр Колым, продавец заявила ему, что Донбасс — это русская земля и там идет гражданская война. По ее словам, Россия не имеет никакого отношения к войне на востоке Украины, а настоящие виновники всех бед на Донбассе — «бандеровцы».

«Это русская земля. Вы бендеровцы, вы убийцы! У вас гражданская война, вы совершаете разбой, людей убиваете!» — подчеркнула продавец, добавив:«Вы просто убийцы».

Свои слова она подтверждает рассказами своих родственников из Мариуполя и Донецка.

А лично она, как многие на Украине, выступают за дружбу с Россией.

«Я родилась в Советском Союзе и буду в нем жить», — сказала она.

«Уходи отсюда! Нет, не Украина! Русская это земля, уходи!» — прогнала националиста жительница с родины президента Украины.

Как заявила женщина, разбой и нажива в крови потомков Бандеры.

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