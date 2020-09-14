«Русская это земля!»: в Кривом Роге продавец поставила на место националиста

В Кривом Роге сотрудница магазина смело в глаза рассказала «патриоту» все, что она думает о нынешней ситуации на Украине, на Донбассе и, со словами «это русская земля» выставила его из помещения.На видео, которое обнародовал «патриот»-провокатор Александр Колым, продавец заявила ему, что Донбасс — это русская земля и там идет гражданская война. По ее словам, Россия не имеет никакого отношения к войне на востоке Украины, а настоящие виновники всех бед на Донбассе — «бандеровцы».«Это русская земля. Вы бендеровцы, вы убийцы! У вас гражданская война, вы совершаете разбой, людей убиваете!» — подчеркнула продавец, добавив:«Вы просто убийцы».Свои слова она подтверждает рассказами своих родственников из Мариуполя и Донецка.А лично она, как многие на Украине, выступают за дружбу с Россией.«Я родилась в Советском Союзе и буду в нем жить», — сказала она.«Уходи отсюда! Нет, не Украина! Русская это земля, уходи!» — прогнала националиста жительница с родины президента Украины.Как заявила женщина, разбой и нажива в крови потомков Бандеры.